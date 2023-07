ATA pide rebajar retenciones y pagos a cuenta del impuesto de sociedades en un contexto de gastos "disparados"

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha subrayado este martes que dicha organización que lidera apuesta por "rebajar las retenciones y los pagos a cuenta del impuesto de sociedades" en un escenario como el actual en el que los gastos "se han disparado".

Así lo ha trasladado el presidente de ATA en el transcurso de un encuentro económico de Europa Press Andalucía organizado en Sevilla con el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo; la CEO de Alestis Aerospace, María Eugenia Clemente; la directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Heineken España, Carmen Ponce; y el decano del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, Francisco Tato, y que se ha celebrado en la Factoría Cruzcampo.

El presidente de ATA ha advertido de que, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez va defendiendo que la economía española "va como una moto", los barómetros de su organización y de Cepyme "suspenden" al Ejecutivo "en materia de política hacia autónomos y hacia empresas".

Además, Lorenzo Amor ha explicado que ambos barómetros "coinciden en dos aspectos", y es que, por un lado, "la situación que está viviendo el tejido empresarial" no va "como una moto", como "se está vendiendo" desde el Gobierno, y, por otro lado, los autónomos y las pymes no niegan "que se está facturando más, de media, pero con un incremento de gastos que hace que a final de mes un empresario o un autónomo lleve menos a su casa".

Según ha abundado el presidente de ATA, "cuando se le pregunta a las pymes y a los autónomos cuáles son las principales causas de esta situación, señalan inflación, impuestos y cotizaciones", y al respecto ha puesto de relieve que acaba de finalizar la campaña de la renta, y "estamos en plena campaña de pago de impuestos", y "desde hace meses venimos reclamando, ante la falta de liquidez, ante las trabas que estamos encontrando, que se bajen las retenciones profesionales y los pagos a cuenta del impuesto de sociedades".

En ese sentido, el presidente de ATA ha sostenido que "es ilógico que a 1.700.000 autónomos, cuando hacen una factura, sin tener en cuenta los gastos, se les esté reteniendo un 15%", y ha abundado que "eso significa que los autónomos están actuando de banco o financiera del Estado", reteniéndoles un 15% de esas facturas "cuando el año que viene, en la campaña de renta, a muchos autónomos les saldrá a devolver", igual que ocurrirá con las empresas, según ha añadido.

Lorenzo Amor ha precisado que esa reivindicación de ATA no supone "una rebaja de impuestos", sino que pasa por "analizar" si, en vez de retenerles un 15%, "se les retiene un 12%, un 13%, un 10%", y con "los pagos a cuenta exactamente lo mismo, porque el problema que tenemos es que hemos visto que los gastos se han disparado, que los ingresos han crecido menos, pero, sin embargo, las retenciones se vienen manteniendo", según ha incidido.

"ELIMINAR TRABAS Y TRÁMITES"

Por otro lado, el presidente de ATA ha apostado por "eliminar trabas y trámites" para los autónomos, y al respecto ha considerado "ilógico" que, "en pleno siglo XXI", con los avances que hay en inteligencia artificial e innovación, "empresas y autónomos tengan que acudir cuatro veces al año a tener que justificar con Hacienda retenciones, pagos, ingresos a cuenta".

"No es lógico que tengamos un periodo que va entre el (día) 15 y el 20 de cada trimestre vencido en tener que justificar con Hacienda", ha sostenido el presidente de ATA, que al respecto ha apostado por reducir "de cuatro a dos" esas citas en un año para que los autónomos justifiquen pagos e ingresos con Hacienda, de modo que se haga de forma semestral.

Por otro lado, Lorenzo Amor ha trasladado a Juan Bravo "un agradecimiento en nombre de muchos autónomos" en relación a un aspecto del programa electoral del Partido Popular para las elecciones del 23J, para "que a un autónomo que haya cumplido la edad legal de jubilación y tenga que cobrar la pensión, no le ocurra como ahora", cuando "todo autónomo que tenga una deuda con Seguridad Social, aunque sea pequeña, no puede cobrar la pensión mañana", según ha advertido.

Frente a eso, el presidente de ATA ha valorado que el PP introduce en su programa la propuesta de que se "pueda compensar la deuda" de un autónomo "con lo que le corresponde cobrar de pensión". "Creo que esto es de justicia, porque cuando a un autónomo", "muchos" de los cuales acarrean "deudas derivadas de la pandemia", ha cumplido "la edad legal de jubilación, y debe 3.000 euros a la Seguridad Social, no hay banco, no hay financiera, que le deje dinero y, por tanto, no cobra la pensión", según ha advertido el presidente de ATA.

Lorenzo Amor ha concluido defendiendo que, "a veces", más que en discutir acerca de "si sube la pensión con el IPC o no", habría que fijarse en "la cantidad de personas a las que se les está negando cobrar la pensión" por tener, en el caso de "muchos autónomos", deudas "pequeñitas de 3.000 o 4.000 euros" y que, "a día de hoy, no se han podido poner al día".