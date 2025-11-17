ATA valora el peso del trabajo autónomo en la economía andaluza y exige mantener una línea de apoyo "estable y realista"

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha destacado la importancia del trabajo autónomo en la economía andaluza durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento de Andalucía, en el marco del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026. Asimismo, ha reclamado que las cuentas públicas mantengan una línea de apoyo "estable, realista y ambicioso" para consolidar el crecimiento del colectivo de trabajadores por cuenta propia.

Andalucía ha alcanzado en 2025 una cifra récord de 589.000 autónomos, lo que convierte a la comunidad, según Amor, en "la región con más emprendedores de España y en una de las que más crece en emprendimiento". Además, ha destacado que el 27% del empleo en Andalucía está vinculado al trabajo autónomo, "si se tiene en cuenta tanto a los trabajadores por cuenta propia como al empleo generado directamente por ellos".

"Solo con agilidad, estabilidad y claridad normativa podremos generar un entorno verdaderamente productivo y competitivo", ha apuntado tras aclarar que "si queremos una Andalucía próspera, competitiva y con igualdad de oportunidades, debemos situar a los autónomos en el centro de las políticas económicas".

Durante su intervención, Amor ha resaltado que 179.000 autónomos tienen menos de tres años de actividad, y ha insistido en la necesidad de reforzar las medidas de impulso al emprendimiento para garantizar su viabilidad. Asimismo, ha señalado que las 409.000 autónomos con más de tres años de antigüedad necesitan un entorno de trabajo "con menos trabas, más facilidades financieras y mejor adaptación a los desafíos de infraestructuras y digitalización".

MÁS INVERSIÓN Y NUEVOS PROGRAMAS CLAVE

En relación con las cuentas autonómicas, Amor ha valorado positivamente que el programa 72C 'Trabajo Autónomo y Economía Social' incremente su dotación hasta los 91,9 millones de euros, 25 millones más que el año anterior. Las principales partidas se destinan a cuota cero un total de 17 millones, al inicio de actividad 68 millones y una partida de 2,5 millones dirigidas a la conciliación.

Además, ha celebrado el anuncio de una nueva línea de digitalización dotada con 35 millones, procedente de otras consejerías, que "supondrá un impulso imprescindible para la competitividad del colectivo".

También ha subrayado las iniciativas innovadoras como la 'Tarifa Plana Invertida' y los programas para facilitar el relevo generacional, esenciales para "preservar negocios rentables y evitar la pérdida de actividad económica en barrios y pueblos".

CONTRATACIÓN, PREVENCIÓN Y APOYO SOCIAL

ATA Andalucía ha destacado los recursos destinados al Plan Emplea-T, que suman más de 88 millones entre sus distintas líneas y que impulsan la contratación indefinida, la conversión de contratos y el empleo de personas con discapacidad.

En materia de siniestralidad laboral, Amor ha alertado de que hasta agosto se han registrado 3.428 accidentes laborales entre autónomos, tres de ellos mortales. Por ello, ha apoyado el incremento hasta 4,9 millones en las partidas dirigidas a la prevención.

También ha valorado programas sectoriales como Pymetur con un total presupuestado de cinco millones o los 31 millones para eficiencia energética y economía circular en empresas turísticas, aunque ha señalado la necesidad de reforzar las ayudas a la modernización del comercio, cuya dotación baja este año a 317.000 euros.

El presidente de ATA Andalucía ha concluido su comparecencia insistiendo en la importancia de dar continuidad a los planes de formación, digitalización y apoyo al emprendimiento: "Andalucía se ha convertido en la locomotora del emprendimiento de España y eso no es malo, aunque otros opinen lo contrario. Y no lo es, porque los autónomos creamos empleo, estabilidad económica y cohesión social y territorial".

Por último, ha insistido en que "no debemos caer en la autocomplacencia y debemos seguir trabajando en esta dirección para consolidar los datos y afianzar la economía andaluza". Para Amor, "apoyar a los autónomos es fortalecer la economía real y consolidar el progreso de Andalucía y de España".