El Ayuntamiento de Córdoba y ATA presentan un Plan Local de Autónomos dotado con 18 millones de euros

Bellido (centro), Torrent y Amor presentan el Plan Local de Trabajo Autónomo de Córdoba (2026-2031). - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido; la teniente de alcalde de Economía y Empleo y presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, han presentado este lunes el Plan Local de Trabajo Autónomo de Córdoba (2026-2031), dotado con 18 millones de euros para ayudar a la consolidación, la madurez tecnológica y la supervivencia de las empresas que ya están funcionando, así como para fomentar el autoempleo femenino y asegurar el relevo generacional.

Según ha expresado Bellido en rueda de prensa, con este plan "Córdoba se convierte en un referente nacional en materia de apoyo a los autónomos", pues, junto a Valladolid, es una de las dos únicas ciudades que cuenta con un programa de este nivel, que supone "un enorme salto de calidad y de implicación", pero que, sobre todo, es "un compromiso mucho más real, flexible y evaluable" por parte de los autónomos, que son "indispensables no solo para la economía y el empleo, sino también para cohesionar socialmente los barrios y para la pervivencia de los negocios tradicionales".

Por ello, el Ayuntamiento de Córdoba pretende convertirse "en un socio estratégico de los trabajadores autónomos de la ciudad y, además, hacerlo de su mano, de la mano de sus representantes, en este caso a través de ATA", siendo el gobierno local "un socio que escucha", motivo por el que "este Plan de Trabajo Autónomo Local parte, en primer lugar, del análisis de la realidad".

Así las cosas, desde el Consistorio han "bajado al terreno" para estudiar "las debilidades, las fortalezas, las amenazas, las oportunidades, las necesidades presentes y las necesidades futuras también, porque este es un plan a cinco años".

Bellido se ha referido a "la importancia del autoempleo femenino en sectores como el de cuidado; la importancia de la digitalización; a los sectores como el del comercio o nuevos sectores vinculados a la tecnología y también los riesgos" a los que se enfrenta la economía local que se abordan con honestidad en este plan y con soluciones reales y compartidas".

"Todos estos riesgos están recogidos en el plan y van a ser controlados para evitar fugas de talento, pérdidas de actores tradicionales, pérdida de comercio de cercanía o falta de cohesión en los barrios", ha dicho el alcalde, quien ha detallado que, "partiendo de ese diagnóstico certero", se van a tomar medidas en el plano de la "simplificación administrativa; medidas concretas para favorecer la conciliación y la contratación, mentorización constante de proyectos o apoyo a digitalización", entre otros.

El objetivo final, ha concretado Bellido, es que "en Córdoba sea cada vez más fácil emprender y ser un autónomo, que los negocios puedan consolidarse y crecer, que el talento en que entre oportunidades para quedarse y que los barrios, los mercados y el comercio de proximidad sigan llenos de vida, de actividad y de oportunidades".

"INICIATIVA AMBICIOSA"

Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha afirmado que este plan es "una iniciativa ambiciosa que se ha trabajado desde el ámbito del diagnóstico", pero también de "conocer de primera mano cuáles son las necesidades que tienen los emprendedores, que tienen los autónomos para consolidar y, sobre todo, analizando cómo está el mercado y cuáles son las necesidades a día de hoy que tiene un autónomo".

En este contexto, Amor, que ha celebrado la "cifra histórica" de 19.800 autónomos en Córdoba, ha remarcado que el plan "viene a dar respuesta en muchos casos a las vicisitudes, problemas que encuentra un emprendedor, que no solamente es cuando empieza, sino la dificultad en muchas ocasiones para consolidar" o acerca del relevo generacional, "que tiene que adaptarse a las necesidades del mercado, como puede ser en estos momentos todo lo que es la digitalización o la inteligencia artificial".

CUATRO EJES

Por su parte, la teniente de alcalde de Economía y Empleo y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha sido la encargada de desgranar este nuevo plan que se divide en cuatro ejes. El primero, dotado con 10,5 millones de euros, se va a centrar en el impulso al inicio y el 'cero barreras', con ayudas directas; mientras que el eje dos se enfoca en la consolidación, la madurez y la resiliencia competitiva, con 4,5 millones.

El eje tres, con 2,5 millones, apuesta por la cohesión territorial, la equidad y los cuidados, democratizando las oportunidades para la supervivencia del negocio. Por último, el cuarto eje, con 250.000 euros, se centra en la innovación, la inteligencia de datos y la cogobernanza.

Entre las actuaciones concretas se encuentra la creación de una ventanilla única para la centralización de todos los trámites y asesoramiento; la mentorización con itinerarios de acompañamiento liderados por profesionales; ayudas de impulso para inyectar liquidez en la fase crítica del arranque del negocio, y ayudas espefícicas para la transformación digital.

El plan también comprende la bonificación 'Córdoba Financia'; programas para la modernización física de negocios tradicionales; becas de conciliación orientadas a fomentar el liderazgo femenino; apoyo a estrategias de activación económica en zonas vulnerables de Córdoba; ayuda al proceso de relevo generacional y la creación de una comunidad hibrida para fomentar el networking B2B.