Empleo recuerda a los nuevos autónomos de Jaén que pueden pedir ayudas al inicio de actividad hasta el 30 de junio

LA CAROLINA (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Jaén, Ana Mata, ha recordado a los nuevos autónomos de la provincia de que la Consejería mantiene abierta --hasta el próximo 30 de junio-- la convocatoria de ayudas al inicio de actividad.

Así lo ha indicado este martes durante una visita en La Carolina a la librería-papelería Arte y a la firma de correas artesanales Jacobs Straps, entre otros negocios, donde ha estado acompañada por la primera teniente de alcalde, Elvira Muriana.

Mata ha explicado que la citada convocatoria de incentivos cuenta con un presupuesto para la provincia de Jaén de 7.592.000 euros (104 millones para toda Andalucía), según ha informado la Junta. Esta nueva edición se suma una primera que, durante los años 2023 y 2024, destinó a 2.210 nuevos autónomos de la provincia jiennense 10,32 millones.

"Si sumamos estas cifras, hablamos de unos 18 millones de euros, una cantidad que confirma la eficacia de estas ayudas, su buena acogida y su relevante papel como herramienta clave para fortalecer el trabajo autónomo, esencial en todos los municipios, para apoyar el emprendimiento y para fomentar un desarrollo más justo y equilibrado del territorio", ha destacado.

El objetivo de estas ayudas es "contribuir a consolidar en toda la provincia los proyectos impulsados por las personas trabajadoras autónomas en sus inicios, una etapa en la que han de afrontar más dificultades porque suele coincidir con un importante desembolso económico".

La delegada ha animado a las personas trabajadoras autónomas de la provincia de Jaén a concurrir y aprovechar estas subvenciones que "suponen una ayuda muy relevante para afrontar los gastos iniciales, para hacer menos gravosa la apertura de un negocio".

Al hilo, ha subrayado que "este tipo de convocatorias son una firme apuesta por ayudar a formar y, sobre todo consolidar proyectos de gran envergadura". Como ejemplo ha citado a la librería-papelería Arte, un negocio familiar que inició su andadura en La Carolina en 1991, que "apuesta por una atención personalizada, por el mejor trato y una calidad de primer nivel, y que se reinventa cada día".

Oferta los tradicionales productos de papelería, material escolar y de oficina, de librería (centrándose también en títulos y autores locales) y, además, apuesta por la especialización, en juegos de mesa y de manualidades y sobre todo en puzles.

Tanto en su tienda como en su detallada página web (y en sus redes sociales) ofrece más de 12.000 modelos de puzles, que organiza cuidadosamente por marcas, temas, autor, número de piezas, por colecciones, puzles en 3D, incluso puzles personalizados, además de accesorios para su montaje.

Un negocio que ofrece "un paraíso" a los amantes de este pasatiempo, que Arte considera "divertido y gratificante, que garantiza disfrutar de un tiempo y una actividad de ocio de calidad en casa". A su vez, realiza envíos seguros a todo el país e incluso al exterior.

La delegada ha citado otro buen ejemplo de una empresa sólida, Jacobs Straps. Un negocio en el que Jacobo Ramírez ha demostrado saber "reinventarse y ofrecer un producto único y singular". Lo puso en marcha tras quedarse desempleado y "ha sido una gran oportunidad en la que desarrollar su vocación y que no deja de avanzar".

La firma está especializada desde hace dos décadas en la fabricación de correas de reloj, pulseras y carteras artesanales, todos elaborados con materiales de primera calidad, y que ofrece en su tienda local o en su página web, llegando hasta a 70 países. Anualmente realiza más de mil piezas, completamente personalizadas, adaptadas a las demandas de sus clientes y constantemente recualificándose e innovando en materiales y tendencias.

LA CONVOCATORIA

Con respecto a la convocatoria de ayudas para el fomento del trabajo autónomo, la delegada ha explicado que contempla incentivos de entre 3.800 y 5.500 euros para respaldar los primeros pasos de los proyectos emprendedores. A su vez, presta especial atención a los colectivos de jóvenes y mujeres, así como a las ideas de negocio impulsadas en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Las cuantías oscilan en función de los colectivos en los que se integren los solicitantes y del número de habitantes del municipio en el que desarrollen su actividad. Así, se prevén subvenciones de 3.800 euros en los casos de trabajadoras autónomas mayores de 35 años y trabajadores autónomos de más de 30 años, mientras que en el caso de trabajadoras autónomas menores de 35 años y trabajadores autónomos de menos de 30 años, las ayudas se incrementan hasta los 5.000 euros.

En el caso de que los beneficiarios ejerzan su actividad en municipios que cuenten con una población menor a los 10.000 habitantes, la cuantías se elevan hasta los 5.000 euros para las trabajadoras autónomas mayores de 35 años y trabajadores autónomos de más de 30 años, y hasta un máximo de 5.500 euros si se trata de trabajadoras autónomas menores de 35 años y trabajadores autónomos de menos de 30.

REQUISITOS

Los beneficiarios deben estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en el momento de presentación de la solicitud. También deben estar acogidos a la cuota reducida en sus aportaciones a la Seguridad Social, desarrollar su actividad económica o profesional en Andalucía y contar con un plan de viabilidad de la actividad proyectada también en la fecha de presentación de la solicitud.

De esos cuatro requisitos, el segundo y el tercero deben cumplirse con carácter previo al momento en que se dicte la correspondiente resolución de concesión. Del mismo modo, la convocatoria establece que los trabajadores autónomos beneficiarios deben mantener de forma ininterrumpida su actividad durante doce meses contados a partir del día de la presentación de la solicitud.

El plazo general de presentación de las solicitudes es de dos meses, contados desde el día en que se produzca el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. No obstante, se establece un plazo transitorio, también de dos meses, al que podrán acogerse los trabajadores por cuenta propia que hayan cumplido dicho requisito entre el 30 de septiembre de 2024 y la fecha de publicación de la convocatoria (11 de agosto de 2025).

Las solicitudes y la documentación requerida deberán presentarse única y exclusivamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía, disponible en el Catálogo de Procedimientos y Servicios, accesible en el enlace https://lajunta.es/5tw1u.