La Junta de Andalucía respalda con 4,8 millones la labor de las asociaciones de autónomos y economía social

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo respaldará con 4,8 millones de euros la labor que realizan las asociaciones que representan en Andalucía a los colectivos de trabajadores autónomos y de economía social, dos de los principales pilares del tejido productivo de la región.

Según ha informado la Junta en una nota, el objetivo en ambos casos es apoyar el funcionamiento de estas organizaciones, colaborando tanto en la financiación de los gastos derivados de su actividad habitual como en la mejora de su posicionamiento ante el conjunto de la sociedad.

La primera de las convocatorias publicadas este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha destinado tres millones de euros a financiar las subvenciones para el impulso del asociacionismo contempladas en la Línea 4 del Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo.

En concreto, se moviliza una partida de 1,5 millones de euros para cada uno de los ejercicios 2026 y 2027. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el 12 de marzo de 2026 y podrán ser beneficiarias las asociaciones profesionales del trabajo autónomo inscritas como tales en el registro de entidades de Andalucía, así como las organizaciones sindicales y empresariales que entre sus fines tengan reconocido el apoyo al colectivo de trabajadores por cuenta propia.

Además, ha detallado que el objeto de las subvenciones es contribuir a la financiación parcial de los gastos de las entidades beneficiarias en las actividades llevadas a cabo para la consecución de los fines que les son propios en defensa y representación de su colectivo.

En ese sentido, las acciones que podrán acogerse a las ayudas serán las que se desarrollen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, ambos inclusive, y que hayan sido efectivamente abonadas con anterioridad al 1 de febrero de 2027.

La segunda convocatoria (https://lajunta.es/6dhl4) ha destinado 1,8 millones de euros durante el presente ejercicio de 2026 a las subvenciones contempladas en la Línea 7 del Programa de apoyo a la promoción y el desarrollo de la economía social para el empleo.

En este caso serán beneficiarias las confederaciones y federaciones del sector, que podrán destinar así las ayudas a costear sus gastos de funcionamiento. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del 12 de marzo de 2026.

En ambas convocatorias, las solicitudes se presentarán única y exclusivamente de forma telemática y a través de los modelos normalizados disponibles en el Catálogo de Procedimientos y Servicios, accesible a través de la sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía (https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaytrabajo... procedimientos/detalle/9309.html), así como a través del Portal de la Junta de Andalucía.