La Junta asesora a 11.155 emprendedores y facilita la creación de 10.830 empresas desde Andalucía Emprende

Archivo - Centro Andaluz de Emprendimiento de Huelva. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha destacado que Andalucía Emprende, fundación adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, ha asesorado en lo que va de año a 11.155 personas emprendedoras desde los 260 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) que tiene distribuidos por toda la Comunidad.

Según ha subrayado el ejecutivo andaluz en una nota, este servicio, que presta un equipo técnico especializado en creación y desarrollo de negocios de manera personalizada y gratuita, ha contribuido a impulsar la creación de 10.830 empresas, que han generado 10.995 nuevos empleos.

El perfil de las personas que han montado un negocio "responde mayoritariamente al de un hombre joven, con estudios de grado medio o superior". Concretamente, el 52,7% tiene menos de 40 años y el 27,45% tiene formación universitaria. Aunque los hombres son mayoría, "destaca notablemente" el número de mujeres que han emprendido, un total de 4.598, representando el 41,22% del total.

Con relación a la forma jurídica de las firmas creadas, predominan los autónomos, que representan un 81,7% del total, con 8.849 empresas. Le siguen las sociedades mercantiles, con 1.858 proyectos (17%), perteneciendo las restantes a otras formas jurídicas como la economía social, las sociedades civiles o las comunidades de bienes.

Asimismo, de los servicios de apoyo a la creación de empresas, el equipo técnico de Andalucía Emprende ha realizado 81.571 servicios de atención, ha ayudado en la tramitación de 22.494 solicitudes de incentivos y ha formado en gestión empresarial a 5.582 personas emprendedoras.

En paralelo, la entidad ha realizado una labor de fomento del emprendimiento, especialmente en las aulas, para "detectar e inspirar a personas con vocación emprendedora, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades y habilidades, a través de metodologías prácticas e innovadoras". En este ámbito, se han llevado a cabo 1.329 actuaciones, que han contado con la participación de 37.904 personas.

En esta línea, Andalucía Emprende ha alojado gratuitamente a 495 proyectos en los espacios que tiene destinados a la incubación empresarial. Este servicio ha permitido a "quienes inician un negocio disponer de una oficina o de una nave de manera gratuita, durante un tiempo determinado (que oscila entre uno y tres años), sin tener que afrontar los gastos derivados del alquiler o de la compra de un local".

La Junta ha indicado que las personas interesadas en solicitarlo pueden hacerlo a través de la siguiente plataforma: servicios.andaluciaemprende.es/alojamientos