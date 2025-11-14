La Junta destaca que las ayudas al inicio de actividad y cuota cero han llegado a casi 4.500 autónomos de Jaén

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en el pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUIN CORCHERO/ PARLAMENTO DE ANDALUCIA

JAÉN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha destacado que las ayudas al inicio de actividad y cuota cero en la provincia de Jaén han llegado a casi 4.500 trabajadores por cuenta propia por un total de 12,66 millones de euros.

En concreto, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha resuelto ya favorablemente 4.473 resoluciones, de los 59.998 expedientes resueltos en total en la comunidad autónoma, según ha informado este viernes el Gobierno autonómico.

La cuota cero y la nueva convocatoria de ayudas al inicio de actividad son dos de sus principales programas para respaldar la labor del colectivo de empleados por cuenta propia.

Desde su entrada en vigor de ambas, se han contabilizado 30.391 trabajadores autónomos acogidos a la cuota cero (2.263 de la provincia de Jaén), que han visto así compensada la integridad de las cotizaciones realizadas a la Seguridad Social, con carácter general, durante su primer año de alta en el RETA. Este programa ha sido posible gracias a una inversión de 31,5 millones de euros en la comunidad (2,34 en la provincia de Jaén).

Las ayudas al inicio de actividad, que contemplan subvenciones de hasta 5.500 euros, han beneficiado ya a 29.607 autónomos andaluces (2.210 de la provincia de Jaén), movilizando en Andalucía 132 millones, de los que 10,32 millones han llegado al territorio jiennense.

Durante su intervención, este jueves, en el Parlamento de Andalucía la consejera, Rocío Blanco, resaltó la "apuesta continua" de la Junta desde 2019 en favor del trabajo autónomo y del emprendimiento.

"Impulsando un entorno de estabilidad institucional y seguridad jurídica, dentro de un marco de simplificación administrativa y de reducción de cargas burocráticas, con una política tributaria que ha apostado por una menor presión fiscal", afirmó.

El resultado, según añadió, es que "Andalucía sea hoy la comunidad autónoma con mayor número de trabajadores autónomos de España" (591.780 afiliados al RETA, sumando 67.037 autónomos más que en 2019), una posición que ocupa de forma ininterrumpida desde mayo de 2021.

Blanco apuntó que ese apoyo supone la continuidad de iniciativas como la tarifa plana y la primera convocatoria de las ayudas al inicio de actividad, que en su momento ya beneficiaron a más de 65.000 autónomos gracias a una partida de 139,3 millones de euros. También valoró el Plan Estratégico Andaluz del Trabajo Autónomo de Andalucía 2024-2027, que moviliza recursos por valor de 386 millones de euros para dar respuesta a las necesidades del sector.

Con la finalidad de seguir fortaleciendo el tejido productivo andaluz, precisó que el trabajo autónomo y la economía social tendrán en 2026 "un total de 147,58 millones de euros, casi un 50 por ciento más de recursos que este año", y en lo que "supone la mayor subida presupuestaria de todos los programas que impulsa la Consejería de Empleo.