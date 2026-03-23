La Junta entrega los I Premios al Trabajo Autónomo con los que reconoce la contribución del colectivo

I Premios al Trabajo Autónomo de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha asistido este lunes a la entrega de los Premios al Trabajo Autónomo de Andalucía, donde ha reivindicado "el autoempleo como seña de identidad" de Andalucía y ha reconocido el papel que desempeñan "miles de profesionales que, cada día, sostienen la actividad económica, generan empleo y contribuyen a la cohesión territorial".

"Los trabajadores autónomos sois el alma productiva de Andalucía", ha afirmado durante su intervención en la primera edición de estos premios, que tienen como principal objetivo reconocer actividades o trayectorias vinculadas al sector del trabajo por cuenta propia en seis categorías diferentes, asignando para cada una de ellas una dotación económica de 4.800 euros.

De este modo, se ha distinguido a los maestros artesanos Carmen Vega y Juan Pablo Martínez Sánchez, Pablo Tito; Adrián Fernández Puerto; Estefanía Escolano Ávila; Javier Espinosa Mateos y ATA-A. También se ha rendido homenaje a la figura de Francisco José Ávila por su trayectoria vinculada a los mercados de abasto.

Durante su intervención, Blanco ha destacado que los premiados encarnan valores que "inspiran y dignifican el trabajo autónomo, proyectándolo como motor de desarrollo, cohesión social y futuro para Andalucía".

La titular andaluza de Empleo ha ensalzado la estrategia a largo plazo de la Junta orientada a "facilitar el emprendimiento, consolidar los negocios y favorecer su crecimiento". En este sentido, ha destacado el Plan Estratégico Andaluz del Trabajo Autónomo (PEATA) 2024-2027, dotado con más de 386 millones de euros, así como medidas como la cuota cero o las ayudas al inicio de actividad.

Igualmente, se ha referido a la línea de ayudas que, dotada con 50 millones de euros, va a respaldar a los trabajadores autónomos y pymes que sufrieron especialmente los efectos de los temporales que azotaron a Andalucía a principios de año. Ha explicado que supondrán hasta 2.000 euros por trabajador autónomo y hasta 3.500 euros por cada trabajador asalariado a tiempo completo, todo vinculado al mantenimiento del empleo durante diez meses.

En la misma línea, Blanco ha insistido avanzar en la simplificación administrativa y en el diálogo con el sector para construir "un entorno más favorable para el emprendimiento". "Queremos que Andalucía sea una autopista para el emprendimiento porque apoyar a los autónomos es apostar por el empleo, por el desarrollo económico y el futuro de Andalucía", ha abundado.

La modalidad 'Premio mujer profesional autónoma' ha recaído en María del Carmen Vega Bernal, maestra artesana en el oficio de sastrería en trajes regionales ubicada en Ayamonte (Huelva); y la categoría 'Premio trayectoria profesional' ha sido para el también maestro artesano Juan Pablo Martínez Sánchez, 'Pablo Tito', descendiente de una larga estirpe de alfareros de la localidad de Úbeda (Jaén).

El 'Premio joven al trabajo autónomo' ha sido para Adrián Fernández Puerto, de 23 años, que a principios del 2023 abrió en Marchena (Sevilla) las puertas de Puerto Tattoo, un estudio de tatuaje con un estilo centrado en el realismo cofrade.

El 'Premio innovación en el trabajo autónomo' ha sido para Estefanía Escolano Ávila, de Granada, quien ha creado un salón de belleza móvil a partir de una furgoneta que recorre pueblos y zonas rurales; mientras que el 'Premio compromiso social' ha sido para Javier Espinosa Mateos por Jábega Social, una iniciativa de trabajo social en ejercicio libre con base en Málaga.

El 'Premio a la difusión y apoyo del trabajo autónomo' ha sido para la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA-A), mientras también se ha hecho un reconocimiento especial a Francisco José Ávila Gallardo como representante de la Asociación del Mercado de Abastos del Tiro de Línea, en Sevilla; una organización nacida con una clara vocación de servicio a los mercados de abastos y conformada, en su inmensa mayoría, por personas trabajadoras autónomas.

UNA REGIÓN LÍDER

Andalucía lidera el número de trabajadores autónomos en España desde mayo de 2021, alcanzando en el pasado mes de febrero un total de 591.164 afiliados, una cifra que ha crecido en un año un 1,49%, con 8.736 autónomos más, "lo que refleja la fortaleza y el crecimiento sostenido del sector en la comunidad".

"Sigamos avanzando juntos, construyendo una Andalucía más fuerte, más próspera y más justa", ha dicho la consejera, quien ha agradecido a todos los trabajadores autónomos hacer de Andalucía, una tierra de oportunidades.

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha agradecido que se haya elegido Almería para estos premios justo cuando la provincia se está en "una cifra récord de autónomos, superando los 63.600 inscritos, lo que representa el mayor porcentaje de trabajadores por cuenta propia sobre el total de afiliados en Andalucía".

Sobre los premiados, Vázquez ha destacado que cada uno de ellos "cuenta con una historia que es espejo en el que mirarse y la prueba de que el éxito se construye con valor, tesón y un compromiso inquebrantable con uno mismo y con la sociedad".

El vicepresidente de Diputación, Álvaro Izquierdo, ha incidido en la importancia de una iniciativa de estas características que "distingue y reconoce el trabajo de los autónomos de nuestra tierra que constituyen la columna vertebral de nuestro sistema económico y social".

"Tenemos que fomentar el emprendimiento y estos premios se convierten en una herramienta que incentiva el desarrollo empresarial que, en definitiva, redunda en la creación de riqueza y empleo en los 103 municipios y desde las Administraciones tenemos que impulsarlo", ha añadido.

Al acto han asistido también la viceconsejera de Empleo, Beatriz Barranco, las secretarias generales de Empresa y Trabajo Autónomo y de Servicio Público de Empleo y Formación, Adolfina Martínez y María Victoria Martín-Lomeña, respectivamente; la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, Mamen Durán; y los delegados de la Consejería de Empleo en Almería, Amós García Hueso, y en Granada, Javier Martín Cañizares; además de representantes de la Diputación Provincial, alcaldes y concejales de distintos municipios.