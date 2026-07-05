El alcalde de Algeciras (Cádiz) expresa su "profundo pesar" por la muerte de una mujer en un siniestro en San García

Archivo - El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce. - Nono Rico / Europa Press - Archivo

ALGECIRAS 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha mostrado su "profundo pesar" por el fallecimiento de una mujer de 39 años, vecina de la ciudad, en el siniestro vial registrado en la noche de este sábado 4 en la barriada de San García.

Tal y como ha concretado el Consistorio en un mensaje difundido a los medios, el suceso se produjo alrededor de las 23,00 horas en la intersección de la carretera de Getares con la avenida 28 de Febrero, a la altura del supermercado Supeco, cuando la joven viajaba como pasajera en una motocicleta de gran cilindrada.

Según las primeras averiguaciones, la víctima mortal portaba al cuello una bandera de Marruecos, cuya tela habría quedado atrapada en la rueda trasera de la motocicleta, provocando el suceso.

Los primeros agentes de la Policía Local desplazados al lugar iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar, haciendo uso del desfibrilador externo semiautomático (DESA) de dotación del vehículo patrulla, aunque sin éxito.

Minutos después, los servicios sanitarios de emergencias continuaron con la asistencia y trasladaron a la herida al servicio de Urgencias del Hospital Punta Europa, donde se confirmó su fallecimiento pocos minutos más tarde.

En contexto, la Policía Local mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este siniestro vial. Dentro de las diligencias habituales, los agentes de la unidad de atestados e investigación de siniestros viales, practicaron la prueba de alcoholemia al conductor de la motocicleta, marido de la fallecida, que arrojó un resultado negativo de 0,0 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Por su parte, Landaluce ha señalado que "nos encontramos profundamente consternados por esta desgracia, que ha segado la vida de una persona. Quiero trasladar todo mi cariño y cercanía a su familia y allegados, a quienes acompañamos en su dolor".

Finalmente, el primer edil ha querido hacer un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad ciudadana, concretando que "cualquier celebración debe desarrollarse siempre con las máximas garantías de seguridad. La alegría y la convivencia nunca pueden estar reñidas con la prevención, especialmente cuando se utilizan vehículos".

"Es fundamental extremar las precauciones y evitar cualquier elemento o comportamiento que pueda poner en riesgo la vida propia o la de los demás, porque ninguna celebración merece que termine convirtiéndose en una tragedia como la que hoy lamentamos", ha concluido.