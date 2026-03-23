Aviso amarillo este martes por oleaje en Cádiz con rachas máximas de hasta 61 km/h de levante

Archivo - Imagen de archivo de la playa del Carmen en Barbate (Cádiz). - Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

CÁDIZ 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 24 de marzo, el aviso amarillo por oleaje en la zona del Estrecho (Cádiz) y en el litoral gaditano, ante la previsión de rachas de viento de levante que podrían alcanzar los 61 kilómetros por hora.

Según la información publicada en la página web de la Aemet y consultada por Europa Press, el aviso permanecerá vigente desde el inicio y hasta el final de la jornada. Durante ese periodo, el área del Estrecho y la comarca del litoral gaditano estarán bajo alerta por viento de levante, con rachas máximas de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7), más concretamente en el oeste del Estrecho y mar adentro al sur de Trafalgar.

Para este martes se esperan cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde serán posibles chubascos ocasionales y más probables en las Béticas. Asimismo, la Aemet ha apuntado de la posibilidad de brumas y bancos de niebla matinales.

En cuanto a las temperaturas mínimas, la Agencia Estatal de Meteorología ha concretado que estarán en descenso en el valle del Guadalquivir, con pocos cambios en el resto, mientras que las máximas estarán en ascenso. Por su parte, los vientos serán flojos variables, tendiendo a levante moderado en el litoral mediterráneo durante la tarde y levante moderado en el Estrecho "aumentando a fuerte" al final de la jornada.