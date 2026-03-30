El Consorcio de Transportes reanuda el servicio de catamarán en la Bahía de Cádiz

Archivo - Catamarán de la Bahía de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio de catamarán que opera en la Bahía de Cádiz, con conexiones marítimas desde la capital con El Puerto de Santa María y Rota, se ha reanudado ya después de que permaneciera suspendido desde el pasado domingo debido a las condiciones meteorológicas y comenzase este lunes sin actividad.

Según detalla la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, las conexiones se han restablecido tras ofrecer a los usuarios un servicio alternativo por carretera mientras ha durado la incidencia.

En ese sentido, se ha informado de que el servicio marítimo opera con normalidad según los horarios establecidos en las líneas tanto de Cádiz con El Puerto como de la capital con Rota.

En la web se ha especificado que la información sobre el estado del servicio se actualiza "en tiempo real", y que en caso de una nueva suspensión, se habilitarán servicios alternativos "cuando sea posible".

Cabe recordar que los catamaranes se suspendieron el domingo debido a las condiciones meteorológicas en aguas de la Bahía, prolongándose durante las primeras horas de la mañana de este lunes. Una vez que ha mejorado el tiempo en la zona, se ha anunciado la reactivación del servicio.