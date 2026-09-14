El Ayuntamiento de Cádiz refuerza el control de desinsectación con una actuación intensiva en la red de saneamiento

Un operario actuando en una red de saneamiento en el control de desinsectación. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha señalado que mantiene de forma continuada las actuaciones de control y desinsectación en la red de saneamiento municipal y que reforzará estos trabajos durante las próximas semanas con una campaña especial de desinsectación que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 2 de noviembre.

Según ha explicado en una nota, la intervención contempla 46 jornadas de trabajo intensivo a cargo de técnicos especializados de Athisa Medio Ambiente, empresa adjudicataria del servicio de sanidad ambiental, y supondrá un refuerzo de los tratamientos que se vienen realizando de manera habitual, con especial atención al subsuelo de la ciudad.

Asimismo, ha señalado que esta actuación se integra en el programa anual de control de plagas urbanas y da continuidad a los trabajos de vigilancia, prevención y tratamiento que se desarrollan durante todo el año, intensificando las intervenciones tras los meses de verano, periodo en el que las altas temperaturas favorecen la actividad y el desarrollo de este tipo de insectos en las redes de saneamiento.

El objetivo es reducir su presencia y actuar de forma preventiva sobre las poblaciones existentes, complementando así los trabajos de vigilancia y mantenimiento que se desarrollan durante el resto del año.

El Ayuntamiento ha explicado que los tratamientos se ejecutarán de forma coordinada con los servicios municipales de limpieza con el objetivo de minimizar las molestias en la vía pública y mejorar la eficacia de las actuaciones.

El protocolo contempla, entre otras medidas, el sellado de los registros tratados, la retirada de los ejemplares que puedan quedar expuestos tras las intervenciones y la señalización de las zonas en las que se estén desarrollando los trabajos. EN este sentido, ha indicado que tras la aplicación de los tratamientos puede producirse de forma puntual el denominado efecto desalojo, que provoca la salida a la superficie de algunos ejemplares desde la red de saneamiento. Se trata de una consecuencia habitual de este tipo de intervenciones y no implica necesariamente un aumento de la población de cucarachas.

Igualmente, ha recordado que la importancia de complementar las actuaciones realizadas en la red pública con medidas de prevención en el ámbito privado. Así, ha recomendado a comunidades de propietarios y particulares revisar y, cuando sea necesario, tratar sus propias redes interiores de saneamiento.

En relación con el Virus del Nilo Occidental, las tareas de vigilancia de mosquitos se intensificaron durante el mes de mayo y actualmente se mantienen inspecciones y tratamientos con periodicidad quincenal dentro del programa municipal de control de vectores, ha recordado el Ayuntamiento.