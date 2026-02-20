Cádiz despide su Carnaval con un espectáculo musical y visual junto a Puerta de Tierra y la quema de la Bruja Piti

Archivo - Cádiz.- Una gran escultura del dios Baco presidirá las Puertas de Tierra durante el Carnaval de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un espectáculo de fuego, luces y música en directo junto a Puertas de Tierra protagonizará este domingo 22 de febrero el acto de quema de la Bruja Piti, con el que se despedirá el Carnaval de Cádiz 2026, a la espera de la celebración del "Carnaval chiquito" el próximo fin de semana.

El espectáculo de clausura cambiará este año de formato y ubicación para trasladarse a Puerta de Tierra, que se convertirá en el escenario monumental de un acto que comenzará a las 20,00 horas y que contará con la participación de la DJ Violeta Arriaza y el Grupo Avalanx, ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

Los artistas interpretarán melodías emblemáticas del Carnaval de Cádiz desde una perspectiva contemporánea, fusionando los ritmos carnavalescos con sonidos electrónicos actuales. Además, la música se sincronizará con efectos de fuego e iluminación que darán vistosidad al espectáculo y se lanzarán para la ocasión papelillos biodegradables.

Como colofón final al espectáculo, tendrá lugar la quema de la Bruja Piti, y con ello, la clausura del Carnaval de Cádiz de 2026.

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha asegurado que este año han apostado por otorgar "mayor protagonismo" a este acto simbólico de la quema de la Bruja Piti, convirtiéndolo en "un ritual y una gran fiesta" donde "queremos que la gente lo disfrute y despida como se merece el Carnaval".

La DJ y productora Violeta Arriaza ha asegurado que para hacer este show han seleccionado "míticas coplas" del Carnaval de Cádiz, como 'El Credo' de Juan Carlos Aragón, y "las ha llevado a un mundo electrónico, donde suelo pinchar". "También vamos a llevar una parte muy divertida, con una selección de estribillos. Creo que la gente va a pasar un buen rato", ha comentado al respecto.

CABALGATA DEL HUMOR DEL CARNAVAL

Un día antes, el sábado desde las 18,00 horas, tendrá lugar la Cabalgata del Humor de Cádiz. Con motivo de esta salida, el Ayuntamiento ha informado que se realizarán cortes de tráfico entre las 17,00 horas y las 22,00 horas, que pueden afectar a la avenida Duque de Nájera, avenida Doctor Gómez Ulla, Paseo Carlos III, Alameda Hermanas Carvia Bernal, Alameda Clara Campoamor, Plaza de Argüelles, Plaza de España, avenida Cuatro de diciembre de 1977 y la calle Lázaro Dou.

Por otro lado, la línea 2 de autobús urbano mantendrá su servicio por el recorrido habitual hasta las 17 horas, momento en el que los autobuses asignados a dicha línea se incorporarán como refuerzo a la línea 5. El corte de tráfico será realizado por la Policía Local, quién decidirá las medidas necesarias a adoptar en cada momento en función de la evolución de la asistencia de público y el desarrollo del evento.