El coro de Luis Rivero, 'ADN', gana el Premio Coplas por Andalucía del Carnaval de Cádiz

Archivo - Exterior del Gran Teatro Falla de Cádiz en una imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tango titulado 'Rebosa por la sangre del ADN de Andalucía', del coro de Luis Rivero, 'ADN', ha sido el ganador de la XXVIII edición del Concurso Coplas por Andalucía, un galardón que concede la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz y que está patrocinado por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

El tango premiado fue interpretado por los coristas de Rivero en la fase semifinal del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) de 2026, celebrado en el Gran Teatro Falla de la capital gaditana, ha indicado la Junta en una nota.

La entrega del galardón, consistente en un trofeo y 6.000 euros, se realizará el 2 de mayo en el transcurso de la gala 'Lo Mejón de lo Mejón', que se celebrará en el Gran Teatro Falla.

Para la concesión del premio el jurado ha tenido en cuenta la copla que mejor ha expresado la historia, los valores, las tradiciones y costumbres de Andalucía, siendo importante la creatividad y promoción de Andalucía o cualquiera de sus territorios, tal y como se establece en las bases de la convocatoria del concurso.

Los autores del coro son Luis Rivero Ramos y Juan Manuel Moreno Gandul, quienes este año han llevado hasta las tablas del Gran Teatro Falla a su agrupación con el nombre de 'ADN', sacando a escena "una fábrica encargada de trabajar con la esencia del gaditano para repoblar la ciudad y asegurar que su identidad no se pierda".