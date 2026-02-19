Junta dice que los pacientes renales del Campo de Gibraltar mantuvieron tratamientos en casa durante los temporales

Archivo - Hospital Punta Europa de Algeciras. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha señalado que los pacientes con enfermedad renal crónica del Campo de Gibraltar han podido continuar con sus tratamientos domiciliarios a pesar de los graves temporales que azotaron la comarca gaditana, que dejaron incomunicados varios municipios, garantizando la continuidad asistencial incluso en situaciones de emergencia y aislamiento.

En concreto, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis domiciliaria han permitido a los pacientes seguir recibiendo su tratamiento sin necesidad de desplazarse a un centro hospitalario, evitando así interrupciones que podrían haber supuesto un riesgo para su salud, ha indicado la Junta en una nota.

Estas técnicas son indicadas, coordinadas y supervisadas de forma programada por los profesionales de la Unidad de Nefrología del Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que prestan servicio a los pacientes de las Áreas Campo de Gibraltar Este y Oeste.

La experiencia, según ha señalado, "ha puesto de relieve la importancia de impulsar alternativas terapéuticas que aporten autonomía a los pacientes y resiliencia al sistema sanitario frente a situaciones imprevistas".

Las intensas lluvias y las inundaciones registradas han provocado "importantes incidencias" en el Campo de Gibraltar, como cortes de carreteras, dificultades de movilidad y problemas de comunicación que han afectado "especialmente" a pacientes con patologías crónicas.

Entre los colectivos más vulnerables se encuentran las personas con enfermedad renal crónica, que suelen requerir tratamientos continuos y periódicos para sustituir la función renal. Frente a esta situación, la diálisis domiciliaria se ha consolidado como una alternativa "especialmente ventajosa" siempre que esté indicada, al permitir que el paciente realice el tratamiento en su propio domicilio sin depender de traslados y minimizando su exposición a los riesgos derivados de la climatología adversa.

El simple hecho de evitar desplazamientos supone un beneficio directo para su seguridad, al eliminar la necesidad de recurrir a rutas alternativas, transportes especiales o largos tiempos de espera.

En condiciones normales, muchos pacientes deben afrontar trayectos de más de una hora para acudir a su hospital de referencia y regresar a sus domicilios. Durante episodios meteorológicos extremos, estos desplazamientos pueden convertirse en "un factor añadido de riesgo e incertidumbre".

Con la activación del protocolo específico para pacientes electrodependientes, se ha asegurado la continuidad del tratamiento incluso en aquellos casos en los que se han producido interrupciones del suministro eléctrico en los domicilios. Este protocolo contempla la coordinación con compañías suministradoras y servicios de emergencia, priorizando el restablecimiento del suministro y garantizando alternativas que permiten mantener la terapia sin interrupciones, siempre con el respaldo del equipo sanitario del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste.

Por otro lado, la diálisis peritoneal incorpora sistemas de telemonitorización que refuerzan el seguimiento clínico. Con esta herramienta, los profesionales médicos y de enfermería del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Punta de Europa pueden supervisar en tiempo real los parámetros del tratamiento, detectar incidencias y ajustar la terapia sin que el paciente tenga que desplazarse al centro hospitalario.

La posibilidad de realizar el tratamiento en el propio domicilio supone para el paciente "un importante ahorro de tiempo y desplazamientos". Esta modalidad aporta además una mayor autonomía y flexibilidad horaria, lo que facilita mantener "una vida activa y plenamente integrada en su entorno", sin tener que renunciar a su actividad laboral o académica.

Estas ventajas organizativas y de calidad de vida se suman a los beneficios clínicos que ofrecen técnicas como la diálisis peritoneal y la hemodiálisis domiciliaria, consolidándolas como una alternativa terapéutica especialmente relevante, como ha apuntado la Junta, añadiendo que su utilidad "cobra aún mayor importancia ante la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, donde garantizar la continuidad del tratamiento sin depender de traslados se convierte en un factor clave para la seguridad y estabilidad del paciente".