Las calles de Cádiz acogen los primeros penitentes de la Semana Santa con la salida de Servitas

El palio de la Virgen de los Dolores de Servitas por la plaza de la Catedral de Cádiz en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

CÁDIZ 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Cádiz capital acogen en la tarde de este viernes los primeros penitentes de la Semana Santa con la salida de la Hermandad de Dolores de Servitas. Será a las 19 horas cuando la primera Cruz de Guía de las cofradías gaditanas asome por el dintel de la Iglesia de San Lorenzo para que su cortejo empiece un caminar al que seguirán más de una treintena de hermandades hasta el próximo Domingo de Resurrección.

Al día siguiente, Sábado de Pasión, se producirá uno de los grandes estrenos de la Semana Santa de Cádiz para este año, cuando el Cristo de la Humillación, atribuido al taller de Pedro Roldán, procesione por primera vez precedido de penitentes con túnica morada y capirotes negros destacando sobre ellos la Cruz de Santiago. Hasta el momento este Cristo salía en parihuela en Vía Crucis, y estrena cortejo y paso después de que la Hermandad de Piedad incorporara el pasado año como titular al Señor de la Humillación.

También será jornada de estrenos la del Domingo de Ramos, donde la Hermandad de la Sagrada Cena sacará por primera vez a la calle bajo palio en Semana Santa a su titular dolorosa, María Santísima de Todos los Santos, que se pusiera al culto en 2008 y hasta la fecha solo había procesionado en tres ocasiones con motivo de citas extraordinarias como la conmemoración del 150 aniversario de la Virgen del Rosario como Patrona de Cádiz.

Otra de las novedades para este 2026 será la recuperación de una estampa típica de la Semana Santa de Cádiz, como es el procesionar de la Hermandad del Caído por el interior del Parque Genovés buscando su recogida en la noche del Martes Santo. Algo que no se daba desde 2008, cuando la hermandad universitaria tuviera que abandonar su Capilla, ubicada junto al Colegio Mayor de la Universidad de Cádiz, para iniciar unas obras que los hizo recalar durante estos años en una iglesia más céntrica de la ciudad, como es la de San Francisco.

Da así comienzo una Semana Santa en Cádiz cuyas vísperas de la Cuaresma, así como la propia Cuaresma, ha estado llena de sobresaltos que han necesitado actuaciones de última hora, como cuando se decidió a mediados de enero que la Iglesia de Santa Cruz, donde radican hasta cinco hermandades de la ciudad, cerraba sus puertas por deficiencias en el inmueble, del siglo XIII y reedificado en el XVII.

A partir de ahí, con los horarios para la Semana Santa ya cerrados por parte de las cinco hermandades, tuvieron que buscar nueva ubicación para sus cultos cuaresmales y salidas procesionales, con el consiguiente cambio de itinerario y horario en las jornadas de cada una de ellas. Finalmente, cuatro de las cinco han sido realojadas, al menos por este año para poder salir, en el Oratorio de San Felipe, mientras que la quinta, la hermandad del Perdón, que procesiona en la Madrugá, lo hará desde la Catedral.