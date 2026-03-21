La Casa de Iberoamérica de Cádiz acoge la celebración del Día Mundial del Teatro

Archivo - Imagen de archivo de la Casa Iberoamericana en Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Iberoamérica ha sido elegido por la Mesa del Teatro de Cádiz como escenario para celebrar el Día Mundial del Teatro el viernes 27 de marzo, a las 17,30 horas, y lo harán con la lectura del Manifiesto a cargo de la actriz Charo Sabio.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, la jornada se completará con la lectura dramatizada de textos de la obra 'Centon de teatro', de Francisco Nieva, por parte de la compañía La Gaviota. Para finalizar el encuentro, Telón Cádiz Inclusión presentará una pieza de danza.

El manifiesto del Día Mundial del Teatro ha sido redactado, en esta ocasión, por el actor Willem Dafoe. El intérprete de 'Platoon' o más recientemente, de 'Pobres criaturas', ha esbozado sus comienzos en la profesión dentro de una compañía teatral neoyorkina que, según ha explicado, "le hizo darse cuenta de que el público, como testigo, le daba al teatro su significado y vida".

En su opinión, hoy en día, "el teatro nunca ha sido tan importante y vital para la comprensión de nosotros mismos y del mundo". Dafoe también se ha referido al impacto de la tecnología en la vida de las personas: "Habría que estar ciego para no reconocer que el contacto humano corre el riesgo de ser reemplazado por relaciones con dispositivos". También ha insistido en que "nuestro desafío como creadores teatrales es evitar que el teatro se corrompa reduciéndose únicamente a una empresa comercial dedicada al entretenimiento".

La Mesa de Teatro es una herramienta creada por el Ayuntamiento de Cádiz en 2018 para promover un diálogo de calidad y facilitar la participación en el diseño y evaluación de las políticas públicas, garantizando la información y la transparencia en el ámbito cultural. La entrada a este acto es libre y gratuita hasta completar aforo.