El Consistorio de El Puerto de Santa María (Cádiz) presenta un nuevo vídeo turístico de la ciudad

Imagen del nuevo vídeo turístico de El Puerto de Santa María (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) renueva su carta de presentación turística, mostrando una "ambiciosa producción audiovisual" que proyecta la ciudad como un destino "moderno, sostenible y activo", capaz de integrar su identidad cultural con una "potente oferta deportiva" y de experiencias durante los 365 días del año.

Tal y como ha detallado el Consistorio local en una nota, y con el sello de Innova Films, continúa la línea narrativa iniciada el pasado año, homenajeando a la figura universal de Rafael Alberti que guía al espectador hacia un Puerto 'con alma en movimiento', conectando sus versos de 'Marinero en Tierra' con sus paisajes, patrimonio y experiencias al aire libre "en un recorrido inmersivo por El Puerto del equilibrio, el bienestar y la vida activa".

En concreto, han indicado que esta producción se lanza como una "herramienta estratégica" de promoción nacional e internacional, destinada a reforzar la marca ciudad y posicionar a El Puerto como "referente emergente en turismo deportivo, activo y sostenible".

Por su parte, el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha destacado que El Puerto "ha demostrado en los últimos años su capacidad para organizar eventos deportivos de primer nivel", pero también para ofrecer "un entorno privilegiado para que cualquier visitante pueda venir a entrenar, competir, disfrutar del deporte y vivir una experiencia activa durante todo el año".

En este sentido, desde la Administración local han considerado que El Puerto se ha consolidado como sede de citas deportivas de alcance nacional e internacional como el Euro Beach Soccer o la contrarreloj oficial de La Vuelta Ciclista a España 2026 en su 81 edición que saldrá de la ciudad el próximo mes de septiembre en la etapa 18 o la VIII Semana Clásica Puerto Sherry Memorial Pedro Bores del 18 al 21 de junio con más de 16 años celebrándose, competiciones internacionales de vela en el Campo de Regatas de la Bahía de Cádiz, así como "numerosos torneos federados, pruebas y eventos vinculados al deporte base y de alto rendimiento".

En concreto, el vídeo refuerza el posicionamiento de El Puerto de Santa María como un destino turístico responsable, donde el deporte y la naturaleza se integran de forma armónica en entornos únicos. Espacios como el litoral, Puerto Sherry, La Muralla, el Paseo Blas de Lezo, el Monasterio de la Victoria, la Plaza de Toros, el Castillo de San Marcos o El Hospitalito conforman un "escenario vivo" en el que patrimonio, historia y actividad física conviven como señas de identidad del nuevo modelo turístico portuense, en una ciudad con "una climatología privilegiada" que permite disfrutar del deporte al aire libre durante todo el año.

A esta capacidad organizativa se suma una oferta permanente que convierte a la ciudad "en un auténtico destino para practicar deporte". 'Running' junto al litoral y el río Guadalete, ciclismo urbano y de carretera, deportes náuticos, actividades acuáticas, entrenamiento funcional al aire libre, senderismo costero y una red de instalaciones deportivas municipales de primer nivel, respaldadas por un entorno excepcional. "El Puerto no solo acoge eventos: invita a vivir el deporte. Y eso es un valor diferencial como destino", ha subrayado el primer edil.

Asimismo, el turismo deportivo y experiencial se consolida así como uno de los pilares "para diversificar la oferta, atraer nuevos perfiles de visitantes y reforzar la competitividad turística del municipio".

Además, la delegada de Turismo, Olga de Navas, ha destacado que la producción refleja "el firme compromiso del equipo de Gobierno con un turismo deportivo y respetuoso con el entorno, que protege nuestro patrimonio, presume de nuestra historia y, al mismo tiempo, impulsa el crecimiento económico y la creación de empleo vinculados al sector turístico".

En contexto, esta nueva propuesta audiovisual se enmarca en la estrategia municipal de desestacionalización turística, apostando por un modelo "de calidad, seguro y atractivo durante todo el año". En este sentido, El Puerto ha registrado en los últimos años un crecimiento de entre el 8 y el 9 por ciento en pernoctaciones durante primavera, otoño e invierno, "consolidando además la llegada de visitantes internacionales procedentes de países como Inglaterra, Francia, Alemania o Bélgica".

Con un cuidado tratamiento artístico, la producción incorpora versos de 'Marinero en Tierra', narrados en la propia voz de Rafael Alberti, como homenaje al poeta y como antesala del centenario de la Generación del 27, que la ciudad conmemora con una programación cultural específica bajo el nombre de 'El Puerto del 27'.

Según el Ayuntamiento, cada secuencia evoca la profunda conexión entre el mar, la cultura y la historia portuense, proyectando "una ciudad abierta al mundo, orgullosa de su legado y preparada para liderar un turismo del futuro basado en valores, sostenibilidad y calidad".

En suma, con este nuevo vídeo promocional, El Puerto de Santa María consolida su imagen como destino turístico estratégico de la Bahía de Cádiz, capaz de "atraer visitantes, organizar grandes eventos, ofrecer experiencias deportivas auténticas y seguir avanzando como referente de calidad y sostenibilidad".

Esta es la propuesta que se iba a presentar esta semana en Fitur 2026, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid en la que El Puerto, con el resto de Andalucía, canceló su presencia a nivel institucional tras el trágico accidente de trenes de Adamuz y que se ha proyectado este domingo 25 de enero en todas las redes oficiales.