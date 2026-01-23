La Junta destaca su impulso a la formación del sector naval en Cádiz con el Proyecto Singular en Tecnofor Sur

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, acompañada del delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez Román, en una visita a las instalaciones de Tecnofor Sur SL - JUNTA DE ANDALUCÍA

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, acompañada del delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez Román, ha visitado este viernes las instalaciones de Tecnofor Sur SL para conocer de primera mano el desarrollo del Proyecto Singular Naval, impulsado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y orientado a reforzar la capacitación y la empleabilidad en el sector naval e industrial.

En una nota, la Junta ha detallado que la empresa Tecnofor Sur tiene previstas 133 acciones formativas dentro de este proyecto, de las cuales 58 ya se encuentran finalizadas y 20 están actualmente programadas. Una vez completada toda la programación, se prevé formar a alrededor de 2.000 alumnos, tanto personas desempleadas como trabajadoras en activo, con un volumen total superior a 4.000 horas de formación.

Estas actuaciones están financiadas por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo tras la concesión de una subvención de 526.086,90 euros dentro de la convocatoria de ayudas para la Formación Profesional para el Empleo en la provincia de Cádiz.

El Proyecto Singular Naval responde a las demandas que las empresas del sector han ido trasladando en los últimos años, así como a las carencias de capacitación detectadas entre las personas trabajadoras desempleadas y a las necesidades de recualificación de quienes ya se encuentran ocupadas. Su objetivo es reforzar la competitividad de un sector "estratégico" que se encuentra inmerso en un proceso de transformación digital hacia la Industria 4.0, y que requiere perfiles profesionales cada vez más especializados.

En este contexto, la oferta formativa desarrollada por Tecnofor Sur abarca especialidades "altamente demandadas" como soldadura en distintas modalidades, calderería y tubería industrial, logística en entornos industriales, seguridad en instalaciones eléctricas, así como formación en carretillas elevadoras, plataformas elevadoras móviles de personal, trabajos en altura, gestión de residuos industriales y prevención de riesgos laborales aplicada a distintos oficios técnicos.

Durante la visita, Mercedes Colombo ha destacado la importancia de contar con centros formativos consolidados capaces de adaptar la formación a "las necesidades reales del tejido productivo y de contribuir de manera efectiva al propósito de la Junta" a través de su Proyecto Singular, "fortaleciendo actividades productivas tradicionales clave en Cádiz" como la industria naval o nuevas como el hidrógeno verde, y anticipándose a "grandes inversiones que aún se encuentran en sus primeras etapas".

Por su parte, Daniel Sánchez ha resaltado que "fortalecer el empleo en el sector naval pasa por formar a trabajadores con habilidades adaptadas a las demandas reales del mercado y actualizar las competencias para ajustarse a los retos de la transformación digital y a los nuevos procesos de la industria 4.0".

"Desde la Delegación de Empleo seguimos trabajando con la Industria y las empresas de formación para que todo confluya en beneficio del sector y el empleo en la provincia", ha añadido.

En la misma línea, desde la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (FEMCA), su representante José Muñoz ha declarado que lo que se ha visto en la visita "confirma que el diseño del plan formativo en el que ha participado corresponde con lo que se necesita el sector del naval y offshore en la Bahía de Cádiz".

"Ver todas las aulas ocupadas tanto en el turno de mañana como en el de tarde, augura una inserción muy importante para todos los alumnos", ha comentado Muñoz, quien ha trasladado que "es muy ilusionante ver cómo la inmensa mayoría de los alumnos son jóvenes que han decidido apostar por el sector de la industria del metal como la herramienta de futuro".

En ese sentido, ha valorado que en esto "tiene mucho que ver la estabilidad laboral que origina contar con un convenio con vigencia hasta finales de 2031 en ese efecto llamada", en referencia al convenio del metal firmado en junio de 2025 por sindicatos y patronal tras una semana de huelga en la provincia de Cádiz.

Ahora, ha continuado, "es el momento de diseñar el contenido que se vaya a impartir en 2026 de cara a incrementar la ocupabilidad del alumnado ante las confirmaciones que se van dando progresivamente de carga de trabajo de las grandes tractoras de la Bahía de Cádiz".

Así, ha señalado que Femca "no va a escatimar en los esfuerzos que hace habitualmente para que los contenidos sean los que realmente necesitan la industria auxiliar" y está colaborando con las grandes empresas tractoras "para poder cumplir con los requerimientos de calidad y de plazos de entrega, como viene haciendo habitualmente y crear empleo de calidad".

Tecnofor Sur, fundada en 2002, cuenta con una amplia trayectoria en la prestación de servicios de formación profesional, especialmente en el ámbito de la soldadura y los ensayos no destructivos, ofreciendo formación presencial, online, mixta y a medida de empresas y profesionales.

La visita institucional ha servido para reafirmar el compromiso de la Junta de Andalucía con una formación "alineada con las necesidades del mercado laboral, la recualificación profesional y el fortalecimiento del empleo industrial" en la provincia de Cádiz.