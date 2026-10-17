Desmantelada una guardería logística del narcotráfico e incautado más de 10.120 litros de combustible en Conil (Cádiz)

Detención de un presunto implicado en una guardería logística de narcotráfico en Conil de la Frontera (Cádiz). - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz ha desmantelado en Conil de la Frontera (Cádiz) una guardería logística del narcotráfico y ha incautado más de 10.120 litros de combustible destinados a las embarcaciones de alta velocidad.

Durante el tiempo que ha durado la investigación se han intervenido un total 405 garrafas de combustible destinadas al abastecimiento del narcotráfico, según ha precisado el Benemérita en una nota.

En el registro practicado durante en la vivienda usada como guardería de Conil de la Frontera, la Guardia Civil halló 61 garrafas listas para usarse, una embarcación sustraída, una furgoneta de alquiler, paneles destinados al montaje de la estructura de embarcaciones y bidones estancos empleados habitualmente para el avituallamiento de estas embarcaciones.

La operación lleva cinco personas detenidas como presuntos autores de delitos de contrabando, tenencia de sustancias explosivas o inflamables y pertenencia a organización criminal. Las diligencias continúan abiertas y se está procediendo a la investigación de decenas de personas relacionadas con estos hechos.

En contexto, las primeras pesquisas corroboraron la existencia de una organización criminal, compuesta por vecinos de Conil de la Frontera y La Línea de la Concepción, que tenían su base de operaciones y guardería en la vivienda de uno de los integrantes.

Este grupo organizado operaba de forma habitual por la costa de Conil, muy próxima a la guardería, realizando trasvases, abastecimiento logístico a las embarcaciones dedicadas al narcotráfico que operan en la zona y cambios de tripulación.

La cúpula de la organización, ya detenida, pernoctaba en la vivienda antes de actuar, lugar donde almacenaban todas las petacas de gasolina y demás material en diferentes cuartos de aperos.

En suma, durante el tiempo que ha transcurrido la investigación se han intervenido un total de 405 garrafas de combustible destinadas al abastecimiento del narcotráfico, cuya cuantía total asciende a más de 10.120 litros de gasolina. La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil en Conil de la Frontera (Cádiz).