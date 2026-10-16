Dos detenidos en Cádiz por embestir a dos patrullas de la Guardia Civil con su coche cargado con 150 petacas de gasolina

Vehículo de la Guardia Civil con daños tras ser embestido por un vehículo cargado con petacas de gasolina - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a dos personas, un hombre de 43 años y una mujer de 44 años, por embestir a dos patrullas de la Guardia Civil para saltarse un control en la carretera A-48, en sentido Vejer de la Frontera. El vehículo de los arrestados iba cargado con 150 petacas de gasolina, que contenían unos 3.750 litros de combustible.

Los vehículos policiales sufren daños y los agentes involucrados, contusiones leves, encontrándose en buen estado de salud, como ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Esta actuación contra el petaqueo, el abastecimiento de gasolina a narcolanchas, se desarrolló sobre las 23,45 horas de la pasada noche de jueves en la citada carretera, donde se había montado un dispositivo de prevención de las actividades relacionadas con el abastecimiento a la narcologistica.

Las dos patrullas de la Guardia Civil fueron embestidas por un vehículo que emprendió la huida al ser sorprendido en dicho control, circulando durante varios kilómetros hasta ser interceptado minutos después. En su interior llevaban las 150 petacas de gasolina.

A pesar de que sus ocupantes salieron huyendo nuevamente a pie, fueron alcanzados y detenidos. En concreto son un hombre de 43 años que carecía de permiso de conducir y una mujer de 44 años. Ambos cuentan con múltiples antecedentes.