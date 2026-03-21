Empresas de la costa de Cádiz piden diálogo al Gobierno ante próxima modificación del reglamento de Costas

Archivo - Cádiz.-Turismo.- Las oficinas de Turismo de Cádiz renuevan sus certificaciones 'Q' de calidad y 'S' de sostenibilidad - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de la Costa de Cádiz (Aecca) ha lamentado que el Gobierno de España quiera "imponer" las modificaciones del Reglamento General de Costas, que se aplica por una directiva europea, y ha asegurado que los empresarios "pelearemos con todas nuestras fuerzas" para que esta medida se lleve a cabo "por los cauces que se deben de hacer".

Con esta modificación, el Ministerio de Transición Ecológica busca adaptar el reglamento a la normativa comunitaria en materia de concurrencia competitiva para las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre destinadas a actividades económicas.

La propuesta de cambio responde a la apertura de un procedimiento de infracción a España por parte de la Comisión Europea, que considera que estas concesiones deben ajustarse a las reglas de concurrencia competitiva de la Directiva de servicios.

En ese sentido, el texto introduce cambios para garantizar la existencia de procedimientos de selección "imparciales, transparentes y sujetos a concurrencia competitiva cuando se trate de actividades económicas", según Transición Ecológica. En concreto, establece un marco organizativo de los procedimientos de selección imparciales y transparentes, "evitando el otorgamiento de prórrogas automáticas para concesiones vinculadas a actividades económicas".

Desde Aecca, su presidente Antonio Guerrero ha explicado que en el caso de Cádiz esas concesiones "automáticas" y "heredadas" no se producían ya que en la provincia "el 100% de las instalaciones se han ganado en concurso público".

Ante la situación actual, ha comentado que ya se han iniciado rondas de conversaciones con los grupos políticos en el Congreso de los Diputados para buscar una solución a esta futura modificación del reglamento, que puede perjudicar a los chiringuitos y establecimientos de ocio de la costa de Cádiz.

"Lo normal es que nos hubieran dado audiencia --el Gobierno-- y nos hubieran consultado para que hubiéramos podido proponer o dar las inquietudes de nuestro sector para la redacción de este nuevo reglamento. Eso ha brillado por su ausencia", ha manifestado el presidente de Aecca, quien ha advertido que "la participación de los empresarios en este nuevo reglamento es cero", siendo una norma "que nos quieren imponer y que pelearemos con todas nuestras fuerzas".

En concreto, ha considerado que produce "una indefensión y una inseguridad jurídica absoluta" para los empresarios del litoral de Cádiz, en el caso que les afecta a ellos como asociación que aglutina a este sector, afeando que el Gobierno haya "aprovechado" la directiva europea para hacer modificaciones que "no se pueden hacer en un reglamento" porque "no se puede legislar o modificar la ley para limitar uso y cambiar condiciones propias de la Ley de Costas".