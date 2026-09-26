Las fragatas 'Navarra' y 'Cristóbal Colón' inician un despliegue que las llevará a navegar por el golfo de Cádiz

Archivo - Fragata Navarra esperan, en Rota - MINISTERIO DE DEFENSA - Archivo

CÁDIZ 26 Sep. (EUROPA PRESS) - Las fragatas 'Navarra' y 'Cristóbal Colón' han iniciado este sábado un despliegue que se prolongará hasta el 2 de noviembre y que las llevará a navegar por el golfo de Cádiz, la zona oriental del océano Atlántico, el mar Mediterráneo y los mares Adriático y Jónico.

Durante este periodo, las citadas unidades desarrollarán operaciones e interoperabilidad con marinas aliadas, entre ellas las de Italia y Grecia, y se integrarán en la Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG-2). Asimismo, participarán en la actividad de la OTAN Neptune Strike 26.4 (NEST 26.4), reforzando su preparación para operar de manera combinada en escenarios navales de distinta naturaleza, según se recoge en una nota de prensa del Ministerio de Defensa.

El despliegue incluirá también operaciones de vigilancia y disuasión en el mar de Alborán y actividades de apoyo asociadas a la Operación Sea Guardian. Estas acciones contribuyen al conocimiento del entorno marítimo, a la presencia naval y a la seguridad en espacios de interés para España y sus aliados. A bordo de la fragata 'Navarra' y ejerciendo el mando de esta agrupación naval, se encontrará Rafael Mira Calvo, comandante de la 41 Escuadrilla de Escoltas (Comandes-41), junto a su Estado Mayor.

Las fragatas, junto con Comandes-41 y su Estado Mayor, efectuarán escalas en Nápoles (Italia) y Split (Croacia), que servirán de marco para actividades de diplomacia de defensa y para reforzar las relaciones con países aliados.

El despliegue contempla igualmente actuaciones de apoyo a la industria nacional, favoreciendo la proyección exterior de las capacidades españolas vinculadas al ámbito naval y de defensa. La participación conjunta de las fragatas 'Navarra' y 'Cristóbal Colón', bajo el mando de Comandes-41, permitirá aprovechar las capacidades complementarias de ambas unidades, potenciar el adiestramiento entre escoltas de la Armada y demostrar su compromiso e interoperabilidad con unidades navales de nuestros aliados de la OTAN.

El despliegue, que finalizará el 2 de noviembre, se enmarca en la actividad permanente de la Armada para mantener unidades preparadas y desplegables, contribuir a los compromisos internacionales asumidos por España y reforzar la presencia, vigilancia y disuasión en los espacios marítimos de interés.