IU destaca la "solvencia" de Ana Medina como nueva presidenta de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz

Ana Medina, nueva presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra. - IU

VILLAMARTÍN (CÁDIZ) 27 (EUROPA PRESS)

El coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, ha celebrado el nombramiento de Ana Medina como presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz en el Pleno celebrado este viernes en Villamartín y ha destacado la "solvencia" de la, hasta ahora, vicepresidenta, para desempeñar la labor de representar al conjunto de municipios de la Sierra de Cádiz.

Según ha indicado IU en una nota, Medina ha quedado elegida con los votos a favor de IU, PSOE y Andalucía Por Sí y la abstención de los diez vocales del PP, ya que Aipro y 100x100 Unidos no han asistido a la sesión plenaria.

El dirigente provincial de IU Cádiz ha indicado que Medina "es una mujer comprometida, con experiencia y con capacidad de gestión, y, sobre todo, con un profundo conocimiento de la realidad de la comarca". Asimismo, ha asegurado que la nueva presidenta de la Mancomunidad "ha demostrado, en estos años como vicepresidenta, que está preparada para asumir este reto con solvencia y con una clara vocación de servicio público".

Rodríguez ha defendido que la Mancomunidad "tiene que ser, más que nunca, un instrumento útil al servicio de la ciudadanía y de los ayuntamientos de la Sierra, un espacio desde el que reivindicar soluciones a los problemas estructurales que arrastra esta comarca desde hace décadas".

Así, ha citado "la falta de infraestructuras, las carencias en sanidad y en educación, la pérdida de población, las dificultades en el transporte público y la movilidad o la necesidad de reforzar los servicios públicos". "IU es una organización que se arremanga, que no se arruga y que gobierna en diez municipios de la provincia de Cádiz", ha afirmado Rodríguez, que ha aseverado que están ahí para "defender lo público, denunciar las carencias y exigir respuestas a las administraciones competentes".

Asimismo, el dirigente provincial ha reivindicado el papel de la Mancomunidad como "altavoz de la Sierra de Cádiz y como herramienta útil para mejorar la vida de su gente" y ha afirmado que en esta nueva etapa "se abre la oportunidad de reforzar el papel de esta institución como instrumento de cambio, convencido de que Ana Medina y el equipo de gobierno estarán a la altura del momento, como ya han venido demostrando en los últimos años".

Por su parte, la nueva presidenta de la Mancomunidad de la Sierra y miembro de la dirección provincial de IU Cádiz, Ana Medina, ha declarado al término del Pleno que asume su nuevo cargo en este último año de mandato "con gran compromiso y responsabilidad". "Nos vamos a emplear a fondo para trabajar por todos los municipios de la Sierra de Cádiz, independientemente de colores políticos", ha enfatizado.

Medina ha defendido que en la Mancomunidad de la Sierra se trabaja "de forma conjunta con todos los representantes, con debates claros, con debates constructivos, porque el objetivo común es traer lo mejor a la Sierra de Cádiz y en esa línea vamos a seguir".

La nueva presidenta ha recordado que desde la Mancomunidad se gestionan muchos recursos públicos de otros organismos, como los servicios de "guardería, recogida de residuos, gestión del agua, Centro de Información a la Mujer, animales abandonados, memoria histórica, sostenibilidad turística, formación y empleo".