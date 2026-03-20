La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz da luz verde al convenio para la cesión del suelo para el nuevo hospital

Bruno García en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz ha dado luz verde este viernes al convenio para la cesión del suelo para la construcción del hospital, que se firma entre la Zona Franca de Cádiz, la Junta de Andalucía y el propio Consistorio.

"Hoy es un día muy importante para Cádiz, ya que después de muchas horas de trabajo, de intercambio, de llamadas y de reuniones, se firma este convenio", ha manifestado el alcalde, que ha señalado que el papel del Ayuntamiento "ha sido el de ser parte de la solución y hay un compromiso firme de la Junta en construir el hospital".

Asimismo, ha manifestado que el Ayuntamiento "tiene dos tareas fundamentalmente", como es "la de agilizar todo lo que tenga que ver con la propia construcción, con el compromiso y la voluntad de agilizarlo todo y que el camino sea lo más rápido posible dentro de un contexto y la normativa que hay siempre", y un segundo compromiso de "dar respuesta a todas las necesidades del entorno que se vayan dando en función de la necesidad del proyecto".

"Tengan en cuenta que la ciudad va a crecer o va a poner el foco en las próximas décadas en ese espacio", ha apuntado el alcalde, que ha recordado que "se tiene allí la Ciudad de la Justicia, que empieza la obra, los antiguos depósitos de Tabacalera que se van a abrir y el propio hospital, además de vivienda en la zona de Adolfo de Castro, por tanto allí se va a producir un desarrollo muy importante y la ciudad tiene que estar preparada para que eso sea así".