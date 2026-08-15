Manuel Gavira condena un "acto vandálico" contra la sede de Vox en Cádiz: "No conseguirán amedrentarnos"

Imagen del "acto vandálico" en la sede de Vox en Cádiz. - VOX

CÁDIZ 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha condenado este sábado un "acto vandálico" ocurrido ante la sede de Vox Cádiz, con pintadas en su fachada.

"Mi más absoluta condena ante el ataque contra la sede de Vox Cádiz. Quienes pretenden intimidar y silenciar mediante el vandalismo demuestran su escaso respeto por la democracia y la libertad", ha afirmado Gavira a través de un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press.

En este sentido, el vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía ha mostrado su apoyo a los militantes del partido en la capital gaditana y ha aseveradi que "no conseguirán amedrentarnos".