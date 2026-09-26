El monasterio de la Victoria de El Puerto acoge el concierto 'Ochoa, el pintor de la música' - EL PUERTO DE SANTA MARÍA

CÁDIZ 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Monasterio de la Victoria acogió anoche el Concierto de Cámara 'Ochoa, el pintor de la música', protagonizado por la Orquesta de Cámara Tótem Ensemble.

La cita, organizada por el área municipal de Cultura y la Diputación, mostró el virtuosismo de Vladimir Dmitrienco (violín), Luis Miguel Díaz (violín), Jerome Ireland (viola), Natividad Álvarez - Ossorio (cello) y Francisco Lobo (contrabajo), según se recoge en una nota.

El teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Enrique Iglesias, subraya que los 250 espectadores pudieron acudir gratuitamente a esta cita, inspirada en la obra plástica de Enrique Ochoa, conocido como el pintor de la música, enmarcada en el ciclo 'Tradición y Vanguardia: la cultura en los Claustros', que impulsan el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la Diputación de Cádiz.

Desde Tótem Ensemble, Francisco Lobo saludó a los espectadores y fue desgranando y comentando el repertorio que se disponían a interpretar: "La Primavera" (Vivaldi), "Oda a la Alegría (fragmento de la novena sinfonía de Beethoven), el "Arabesco Número 1" de Debussy, "El idilio de Sigfrido" (Wagner), "Danza ritual del fuego" (Falla), "Pantomima" (Falla), "Danza del molinero" (Falla), segundo movimiento de la sonata "Claro de luna" (Beethoven) y "El verano" (Vivaldi).

El quinteto Tótem Ensemble, nacido de la iniciativa de un grupo de profesionales que atesoran una larga trayectoria en la música de cámara, interpretó una numerosa relación de obras originales para quinteto de cuerdas y lo hizo, remarca el edil, en un contexto muy especial, pues el Monasterio alberga hasta el 8 de noviembre la exposición 'Enrique Ochoa: Plástica musical y abstracción', que reúne 18 copias de obras de Ochoa (El Puerto de Santa María, 1891-Palma de Mallorca, 1978), de manera que música y pintura se fusionaban de manera especial.