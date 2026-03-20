Las playas de la provincia de Cádiz se ponen a punto para Semana Santa tras las numerosas afecciones por las borrascas

Operarios trabajando en el adecentamiento de la playa de Valdelagrana en El Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

CÁDIZ 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los municipios costeros de la provincia de Cádiz se afanan estos días en poner a punto sus playas de cara a la temporada turística que se inicia con la Semana Santa, todo ello después de las numerosas incidencias que se ha registrado en el litoral gaditano debido al tren de borrascas de enero y febrero, con daños en pasarelas de acceso, pérdida de arena o canalizaciones para las duchas y lavapiés.

Según la información recabada por Europa Press, en El Puerto de Santa María, el Servicio Municipal de Playas acomete trabajos de limpieza y recuperación de sus 16 kilómetros de costa, donde los distintos episodios meteorológicos han provocado la llegada masiva al litorarl de residuos procedentes de localidades vecinas y de las márgenes del río Guadalete. Además, la fuerza del mar se ha llevado buena parte de la arena de toda la costa noroeste portuense, en playas como la del Buzo, las Redes o Fuentebravía.

A lo largo de este mes de marzo y de cara a la Semana Santa se están instalando varias duchas, especialmente en la zona superior de los accesos a las playas, que son las que presentan menos problemas para las canalizaciones del agua.

El Ayuntamiento de El Puerto ha indicado que está a la espera de que la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, realice los aportes de arena previstos en la costa oeste de su litoral, necesarios para poder habilitar los accesos a estas playas. A este respecto, se ha señalado que "aún es pronto" para estas tareas, que sí se esperan que se ejecuten antes de la temporada de verano.

Ahora, sin embargo, el perfil de la playa continúa experimentando variaciones, especialmente ante la previsión de mareas vivas y posibles nuevos temporales. Esto supone también que no se adelante aún la colocación de infraestructuras que podrían verse afectadas o deterioradas por las condiciones marítimas adversas.

En El Puerto, los equipos de Playas trabajan para que las playas estén en las mejores condiciones posibles de cara a los próximos meses, garantizando la seguridad, la salubridad y la calidad del litoral, apuntándose que los principales servicios estarán operativos desde el 16 de abril al 15 de octubre, periodo en el que el contrato municipal incorpora los refuerzos de personal para la temporada.

En la capital, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha trasladado a los medios que el Ayuntamiento "está haciendo todo lo posible" para que sus playas recuperen la normalidad ante una inminente Semana Santa que comenzará en apenas siete días con el Viernes de Dolores y que llevan "tiempo" trabajando en ello.

Además, ha confirmado la solicitud a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España, a través de la Demarcación de Costas a que "colaboren" con ellos en las tareas de recuperación del litoral.

"Como ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible para que estén en las mejores condiciones posibles y le estamos pidiendo a Costas que nos ayuden a que lo hagan. Tenemos todavía unos días y estamos trabajando para que estén las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta el tiempo que ha sido y el tiempo que todavía estamos viviendo", ha expuesto Bruno García en alusión a las lluvias y vientos de los últimos días.

En otros puntos de litoral gaditano, como Rota, la Delegación municipal de Playas ha iniciado los trabajos de reparación en el acceso de Galeones, uno de los punto más afectados de la ciudad, que se ubica junto con la zona turística de Punta Candor. Esta misma actuación se está desarrollando en distintos puntos del litoral tras los daños ocasionados por los recientes temporales.

En Galeones, las intensas lluvias y el efecto de las mareas provocaron que el tramo final de la rampa de acceso, formado por una plancha de hormigón, quedara suspendido al perder su base. Los trabajos se centran en la retirada de esta estructura para proceder a la reconstrucción del tramo final del acceso, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de seguridad y accesibilidad para los usuarios de esta playa.

Además, la Delegación de Playas avanza para hacer frente a los numerosos desperfectos registrados en accesos, pasarelas y equipamientos de prácticamente todo el litoral roteño, que se suman a las labores habituales que se realizan cada año de cara a la preparación de la temporada media de playas, que coincide con la Semana Santa.

Las actuaciones que el Ayuntamiento está acometiendo con medios propios, continuarán en otros puntos del litoral como Costa Ballena, Chorrillo y Rompidillo, en los que se seguirá trabajando en la mejora de accesos y en el acondicionamiento general de las playas. Asimismo, se trabaja en el montaje progresivo de equipamientos como aseos y otros servicios habituales, cuya puesta en funcionamiento se irá activando conforme se vayan completando las distintas intervenciones.