La Policía interviene en Sanlúcar (Cádiz) 2.250 litros de combustible destinados a abastecer narcolanchas

Petacas de combustible con 2.250 litros intervenidos por la Policía Nacional en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) han intervenido 2.250 litros de combustible que supuestamente están destinados al abastecimiento de narcolanchas.

No obstante, la Policía no ha podido realizar detenciones tras irse a pie por caminos rurales los ocupantes de una furgoneta a la que dieron sin éxito el alto y que habían protagonizado una huida peligrosa por calles del municipio.

Esta actuación, en el marco de las actuaciones desarrolladas contra los grupos criminales que proporcionan la infraestructura necesaria para el transporte de sustancias estupefacientes, se inició durante la madrugada del pasado 7 de agosto, cuando los agentes establecieron un control preventivo en las vías de comunicación utilizadas habitualmente por estas organizaciones criminales, dentro de las medidas contempladas en el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, Plan Tarteso.

Durante el dispositivo, los policías detectaron una furgoneta procedente de la Colonia de Monte Algaida que, al recibir la indicación de detenerse, emprendió una rápida y peligrosa huida por diferentes calles de la localidad.

Los ocupantes del vehículo continuaron su fuga por carretera del Faro, calle Puerto, avenida 1492 y otras vías, realizando una conducción temeraria hasta que, al verse acorralados por los vehículos policiales, se vieron obligados a abandonar la furgoneta y huir a pie por diferentes caminos rurales de la zona, según ha informado la Policía en un comunicado.

Las gestiones realizadas posteriormente permitieron determinar que la furgoneta se dirigía hacia la zona del Puerto de Bonanza o sus proximidades, donde presuntamente pretendían introducir el combustible en el agua para abastecer a alguna narcolancha.

Como resultado de la intervención, los agentes han intervenido la furgoneta y diferentes efectos destinados a proporcionar infraestructura a las organizaciones dedicadas al narcotráfico, así como de 75 petacas de combustible que sumaban un total de 2.250 litros.