La Junta despliega a más de 20 trabajadores en las obras de emergencia de la autovía Jerez-Los Barrios (Cádiz)

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, en una visita a las obras de emergencia en la autovía A-381 - JUNTA DE ANDALUCÍA

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía mantiene desplegados a más de una veintena de trabajadores en las obras de emergencia que, con cargo al Plan Andalucía Actúa, se están ejecutando en la autovía A-381 que discurre entre los municipios gaditanos de Jerez de la Frontera y Los Barrios, en concreto en el kilómetro 28 de esta vía a su paso por Medina Sidonia.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha visitado estas obras de emergencia y ha podido comprobar de primera mano el desarrollo de unos trabajos que está ejecutando la empresa Martín Casillas con un presupuesto de casi diez millones de euros, ha indicado la Junta en una nota.

El consejero ha destacado "el enorme despliegue de efectivos y de maquinaria de gran tonelaje" para que este tramo de la autovía recupere la normalidad "cuanto antes".

En concreto, estos más de 20 trabajadores se afanan en levantar una triple pantalla compuesta por 180 pilotes de 22 metros de altura para estabilizar una ladera que se vio gravemente dañada durante las lluvias de principios de año, y que obligaron a cortar al tráfico una de las dos calzadas por las obras.

Los trabajos se centran en estos momentos en la parte más alta del talud, donde se ejecutan tres líneas de pilotes, y también en la parte de abajo recolocando los muros de escollera.

El consejero ha destacado "la relevancia" de unas obras de emergencia que supone la reconstrucción plena de un tramo de 300 metros de una autovía "clave" para las comunicaciones de la provincia de Cádiz.

Por ese motivo, se ha recordado, los trabajos se han realizado sin tener que cortar al tráfico la autovía. Así, solamente se han reducido los carriles en este punto para compatibilizar las obras con el volumen importante de tráfico que soporta la A-381.

Muñoz-Atanet, que ha estado acompañado en esta visita por la delegada territorial de Fomento en Cádiz, Carmen Sánchez, ha detallado que esta es "de las obras de emergencia de más envergadura y relevancia" de las que se están realizando en el marco del Plan Andalucía Actúa, que ha movilizado 279 millones en obras en la red viaria autonómica. De ellos, 107 millones han ido a la reparación de las carreteras de la provincia de Cádiz.

Tras el tren de borrascas, la autovía Jerez-Los Barrios se encontraba afectada en ambos sentidos. El talud izquierdo sufría un círculo de deslizamiento masivo con grieta y escalón en coronación del talud de desmonte izquierdo, una deformación del muro de escollera existente, y la caída de piedras de dicho muro. Además, experimentó la rotura y la deformación de la cuneta de pie de talud y de mediana y de la cuneta de coronación.

Por otro lado, el talud derecho también contaba con grietas y deformaciones, aunque en menor medida y dimensión. Sin embargo, las deformaciones no solo afectaron a los taludes, ya que avanzaron hacia la calzada izquierda, dando lugar a grandes ondulaciones.

Con esta obra de emergencia, se está reconstruyendo toda la red de drenaje longitudinal del talud, además de ejecutar nuevas cunetas de coronación y de pie de desmonte. Igualmente, se ejecutará la citada triple pantalla de pilotes, además de ampliar la defensa del talud en los extremos del muro escollera y la reconstrucción del muro existente.

Una vez hecha la zanja drenante y los pilotes, la Consejería de Fomento y Movilidad procederá a la reconstrucción de la calzada afectada.