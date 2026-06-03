El PP pide explicaciones sobre las obras del Nudo de Tres Caminos en Cádiz ante las "modificaciones en el proyecto"

Archivo - La senadora del PP, María Teresa Ruiz-Sillero, durante una sesión de control al Gobierno. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP Teresa Ruiz-Sillero y el diputado nacional del PP por la provincia de Cádiz, Miguel Ángel Sastre, han exigido al Ministerio de Transportes que ofrezca "información clara y detallada" sobre las obras del Nudo de Tres Caminos, una vez que el Ministerio de Transportes ha reconocido, en una repuesta parlamentaria, la modificación del proyecto, "algo que apunta a que afectará a los plazos de ejecución previstos".

Según han explicado en una nota, tras la petición del "documento técnico de obras del Nudo de Tres Caminos" realizado, "el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informa de que actualmente se encuentra en tramitación la modificación número 1 de las obras, por lo que en el marco de dicho modificado será preciso proceder a la actualización del Programa de Trabajos, incorporando las actuaciones y condiciones previstas en el mismo".

Por ello, Teresa Ruiz-Sillero ha mostrado su "preocupación" ante una respuesta que "confirma lo que venía alertando desde hace tiempo y que el Gobierno negaba" y ha criticado que "el ministro Óscar Puente siga sin clarificar cuál es la situación y previsión real de estas obras".

Así, han reclamado explicaciones específicas sobre el anuncio del modificado que está en tramitación, en relación a las causas que han ocasionado la necesidad de planificación de nuevos trabajos, en que consistirán los mismos, cómo afecta al incremento de los costes de inversión y los plazos de ejecución y finalización de las obras. Igualmente, han pedido saber si se llevarán nuevos modificados de obra al ahora ya en tramitación por parte del Ministerio.

Teresa Ruiz-Sillero ha recordado que a mediados del pasado mes de marzo, hace sólo dos meses y medio, y a raíz de otra iniciativa registrada por el PP en el Senado sobre cómo estaban afectado al proyecto las paradas de los trabajos tanto por cuestiones propias de la construcción como por cuestiones meteorológicas, el Ministerio de Transportes rechazaba que hubiera alguna afectación.

"Nos respondieron que se está gestionando dentro del marco ordinario de planificación de las obras, y estas circunstancias no suponen una modificación del plazo contractual actualmente establecido, pero ahora resulta que era lo contrario", ha cuestionado la senadora.

Por ello, ha adelantado que también pedirá al Ministerio que informe sobre la fecha en que solicitó e inició la tramitación de dicho modificado, "ya que sería muy grave que el ministro Puente haya estado negando y ocultando premeditadamente esa información".

Asimismo, ha recordado que el PP de Cádiz ha denunciado en reiteradas ocasiones el "lento plazo de ejecución y continuas paralizaciones" en las obras que comenzaron en septiembre de 2023 y deberían terminar en marzo del próximo año. "Es evidente que los trabajos sufrieron un frenazo y apenas han avanzado en los últimos meses", por lo que "además de hacer una labor de control sobre las previsiones del proyecto hemos reclamado que se agilizara la construcción de una infraestructura vital para la Bahía de Cádiz y que tiene una gran afectación en el tráfico".

"Como en todo lo que depende del Gobierno de Pedro Sánchez, nuestras reclamaciones cayeron en saco roto y ahora parece que se confirma la peor de las noticias y volvemos a no tener expectativas claras para el fin de las colas kilométricas en el Nudo de Tres Caminos", ha indicado Ruiz-Sillero.

En este sentido, Sastre ha añadido que "el Nudo de Tres Caminos es un ejemplo más del déficit de infraestructuras que sufre Cádiz " y ha defendido que "desde el PP se sigue trabajando para que se de soluciones a las demandas y necesidades de mejores comunicaciones en la provincia".