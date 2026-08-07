La Guardia Civil detiene en Fuentes de Andalucía (Sevilla) a dos personas sorprendidas in fraganti robando catalizadores

Imagen de herramientas requisadas - GUARDIA CIVIL

FUENTES DE ANDALUCÍA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza tras ser sorprendidos 'in fraganti' mientras sustraían catalizadores de vehículos en la localidad de Fuentes de Andalucía (Sevilla).

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, guardias civiles del municipio se percataron de la presencia de una persona en la vía pública en actitud vigilante, lo que les hizo sospechar de la misma hasta que al acercarse, identificaron a otra persona tumbada en el suelo manipulando los bajos de un vehículo estacionado.

Al saberse sorprendidos ante la presencia policial, ambos varones emprendieron la huida del lugar en un vehículo a gran velocidad. Los agentes establecieron un dispositivo de localización de los presuntos autores, localizándolos instantes después tratando de huir de la localidad.

De esta manera, en el registro del vehículo se han intervenido tres catalizadores, así como numerosas herramientas y útiles como elementos de corte, llaves inglesas, linternas y gatos elevadores necesarios para la comisión presuntamente de robos de catalizadores en vehículos.

La Guardia Civil ha dado por esclarecido que los ahora detenidos son presuntamente los autores de tres delitos de robos con fuerza de esas características ocurridos en la localidad. Ambos detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. La investigación continúa abierta y no se descarta la implicación de más personas en estos hechos, pudiéndose llevar a cabo nuevas detenciones.