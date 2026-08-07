Detienen a seis surcoreanos tras viajar a Ucrania para tratar la repatriación de soldados norcoreanos

Archivo - Imagen de televisión de un soldado norcoreano detenido en Ucrania. - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han sido detenidas en Corea del Sur después de que visitaran de manera irregular Ucrania el pasado mes de mayo con la intención de organizar la repatriación de soldados norcoreanos que desearan desertar.

El líder de la organización Gyeoreol Unification Solidarity, que aboga por la reconciliación y reunificación entre las dos Coreas, Jang Se Yul, ha explicado a la agencia de noticias Yonhap que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha denunciado al grupo por una supuesta infracción de la ley de pasaportes.

Ucrania está en la lista de Corea del Sur de países a los que sus ciudadanos tiene prohibido viajar sin autorización previa de las autoridades como consecuencia del inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Unas credenciales que estas personas no obtuvieron, como ha confirmado Jang, por falta de tiempo.

Los seis detenidos estuvieron en Ucrania entre el 7 y el 11 de mayo para impedir que dos soldados norcoreanos --capturados a principios de 2025 durante los combate en la provincia rusa de Kursk-- que habían expresado su deseo de ser enviados a Corea del Sur fueran repatriados de manera forzada al vecino del norte.

A su paso por Ucrania, estas seis personas se reunieron con prisioneros de guerra norcoreanos y advirtieron de los riesgos que tendría para estos si eran enviados en contra de su voluntad a Corea del Norte.