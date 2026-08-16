El PP reclama al Gobierno el desdoble de la N-340 entre Vejer y Tarifa y un impulso "definitivo" a la movilidad en Cádiz

Elías Bendodo, con el presidente local del PP Tarifa, José Antonio Santos, y la secretaria general del PP de Cádiz, Almudena Martínez. - PP CADIZ

TARIFA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha reivindicado este domingo el "compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Tarifa y con la provincia de Cádiz". En una rueda de prensa junto a la secretaria general del PP de Cádiz, Almudena Martínez, y al presidente local del PP de Tarifa, José Antonio Santos, ha reclamado al Gobierno de España un impulso "definitivo" a las infraestructuras de movilidad de la provincia, con especial atención al desdoble de la N-340 entre Vejer y Tarifa, "un tramo estratégico para la conexión del Campo de Gibraltar y el litoral gaditano que continúa pendiente de una actuación acorde con las necesidades actuales".

Bendodo ha subrayado que el tramo entre Vejer y Tarifa es el único de toda la N-340, desde Cádiz hasta Barcelona, que sigue sin desdoblar, una situación que consideran "injustificable" por sus consecuencias sobre la seguridad vial, la movilidad, el turismo, el empleo y las posibilidades de crecimiento económico de la provincia. Ha recordado, además, que los "problemas" de la N-340 se hacen "especialmente visibles" durante los meses de verano y con motivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE).

El pasado 1 de agosto fue necesario activar la Fase de Emergencia Nivel 1, mientras que en esa misma jornada se embarcaron 1.929 vehículos en Tarifa. Durante el primer fin de semana de agosto, los puertos de Tarifa y Algeciras concentraron más de 114.000 pasajeros y 28.000 vehículos. "Cada verano volvemos a encontrarnos con el mismo problema y la OPE no llega por sorpresa. Sabemos que se produce todos los años y, por tanto, lo que hace falta es planificación, inversión y coordinación", ha sostenido Bendodo.

En este sentido, el PP de Cádiz, en palabras de su secretaria general, Almudena Martínez, reclama al Gobierno central que responda a las reclamaciones y acometa las inversiones necesarias para adaptar las comunicaciones de la provincia a su realidad y a su potencial. "No se trata de pedir privilegios, sino de reclamar que las infraestructuras estén a la altura de lo que aporta la provincia".

Martínez ha advertido de que la "falta de capacidad" de la N-340 "condiciona la movilidad de vecinos y visitantes y limita las oportunidades de desarrollo de todo el entorno, especialmente en una zona en la que coinciden una intensa actividad turística, un elevado tránsito de vehículos y una posición estratégica para las comunicaciones con el Campo de Gibraltar".

Por su parte, el presidente local del PP Tarifa, José Antonio Santos, ha mostrado su preocupación por la invasión del alga asiática, un grave problema que está sufriendo el litoral gaditano. Santos ha apuntado ya a "soluciones claras y viables, ambiciosas y realistas como la creación de biogas aprovechando el gasoducto que atraviesa el término municipal tarifeño". La valorización de los residuos de la rugulopteryx okamurae tiene que conseguirse, según el dirigente local, porque "es lo único que podría aliviar los estragos que esta especie invasora ha causado en nuestra pesca, nuestro turismo y nuestra economía en general".