La Junta apuesta por el sector vitivinícola de la provincia de Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, en una visita a la bodega Entrechuelos de Miguel Domecq - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha refrendado la apuesta y el apoyo de administración andaluza al sector vitivinícola de la provincia de Cádiz y a las bodegas a través de distintas líneas de subvenciones específicas de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Lo ha hecho en el marco de una visita a la bodega Entrechuelos, del grupo empresarial de Miguel Domecq y ubicada en la finca Cortijo de Torrecera, en el término municipal de Jerez de la Frontera, como ha indicado la Junta en una nota.

La delegada ha puesto en valor la trayectoria de esta empresa familiar, que desde 1730 está ligada al mundo del vino, formando parte de una estirpe de bodegueros que ha transmitido "su conocimiento y amor" por la viticultura de generación en generación.

Además, ha asegurado que esta bodega "representa sin duda una de las máxima expresiones de los vinos de la tierra de Cádiz".

El proyecto de la Bodega Entrechuelos nació de la mano de Miguel Domecq Solís, miembro de la séptima generación de una de las dinastías vinícolas más célebres de Jerez. En 2003, tras la venta del gigante familiar Pedro Domecq, decidió recuperar la producción de vinos de mesa (no fortificados) en la zona, fundando oficialmente esta bodega y sus viñedos en 2008.

Es por eso que Mercedes Colombo ha puesto de manifiesto "la relevancia" de esta empresa bodeguera, que elabora vinos tranquilos amparados bajo la IGP Vinos de la Tierra de Cádiz.

Esta finca agrícola/ganadera de aprovechamiento mixto de viñedo, olivar, almendro, cereal y ganadería (pastos) tiene una superficie de 7827,8 hectáreas.

La finca Torrecera ha obtenido ayudas de la PAC (Política Agraria Común) en 2025 por importe de 186.179,13 euros y la bodega Entrechuelos ha recibido 15.632,69 euros. La bodega también ha recibido 120.342,00 euros de ayudas por los daños sufridos por los agricultores por las borrascas sucedidas entre finales de 2025 y principios de 2026.

Como se ha detallado, la bodega Entrechuelos, en la convocatoria de 2017 ha recibido las ayudas para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, contempladas en la Inversión Territorial Integrada 2014-2022, accediendo a una ayuda de 24.347 euros para una inversión aprobada de 48.694 euros, lo que supuso una intensidad de ayuda del 50%.

Además, la bodega Entrechuelos ha recibido ayudas a la reestructuración del viñedo en los últimos años. En 2023 recibió un total de 74.211 euros por plantación de 9,94 hectáreas; en 2024, un total de 28.219 euros por un arranque y una plantación de 2,17 hectárea; y durante 2025 ha obtenido una ayuda de 10.651,09 euros por las pérdidas provocadas por la plaga del Mildiu.