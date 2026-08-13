Activado el plan de prevención tras la agresión a médica en un centro de salud de Algeciras (Cádiz)

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ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones después de que se haya producido una agresión física a una médica de Urgencias del Centro de Salud Algeciras Centro por parte de la acompañante de un paciente.

Tanto la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz como la Dirección del Área Sanitaria han lamentado lo sucedido y han mostrado su apoyo a esta profesional, convocándose además una concentración de repulsa a las puertas del centro de salud este viernes a las 12,00 horas.

En una nota, han recordado que la Junta de Andalucía trabaja contra esta "lacra" y que la responsabilidad "recae únicamente en los que agreden".

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias cuenta con diversos instrumentos incluidos en su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la figura del profesional guía, la implantación de canales ágiles y rápidos de atención a las víctimas, asistencia psicológica durante el tiempo necesario y acciones formativas dirigidas a los profesionales para afrontar situaciones de violencia en el ámbito sanitario.

Además, Andalucía dispone del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público, un órgano asesor destinado a analizar la evolución de este fenómeno y a reforzar las medidas de prevención y actuación ante episodios de violencia física o verbal.

Asimismo, Cádiz cuenta con una comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios, contemplada en el Plan de Prevención y Atención del SAS, en la que participan responsables sanitarios y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el objetivo de seguir avanzando en medidas que contribuyan a reducir este tipo de ataques.