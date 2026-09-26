La provincia de Cádiz roza el millón y medio de pernoctaciones hoteleras en el mes de agosto

Archivo - Turistas ante el monumento de la Constitución de 1812 en la Plaza España de Cádiz. - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de la provincia de Cádiz alojaron en agosto a un total de 426.667 turistas, de los que 330.857 eran de procedencia nacional. Todo ellos realizaron hasta 1.481.353 pernoctaciones, con una estancia media de tres días y medio.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, a nivel andaluz, Cádiz se situó en el segundo destino elegido por los visitantes por detrás de Málaga, tanto en número de viajeros como en pernoctaciones, seguida de Sevilla y Granada en número de turistas.

Por zonas turísticas, los hoteles de la Costa de la Luz de Cádiz recibieron a 355.711 visitantes, sumando un total de 1.322.054 pernoctaciones en agosto, unos datos que hacen que esta zona de la provincia sea la segunda con más turistas, siendo únicamente superada por la Costa del Sol en Málaga.

Si se tienen en cuenta los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones, Chiclana de la Frontera ocupa la sexta posición de la lista andaluza. Los hoteles de esta localidad sumaron 85.706 turistas y 396.353 pernoctaciones, siendo la estancia media de 4,6 días.

En cuanto a puntos turísticos en general, Chiclana vuelve a ser el primer municipio de la provincia de Cádiz en esta lista, con esos más de 58.000 visitantes. A ella se suman, Jerez de la Frontera con 38.731 turistas y 89.112 pernoctaciones, seguida de Conil con 35.337 turistas pero 168.955 pernoctaciones, y Cádiz capital con 34.424 turistas y 94.935 pernoctaciones.