PSOE critica la "falta de ambición y racanería" de un gobierno andaluz "perezoso que vive de las rentas"

Publicado 05/06/2019 14:48:32 CET

CÁDIZ, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz y presidente de la Ejecutiva provincial, Manuel Jiménez Barrios, ha analizado el "impacto negativo" de los presupuestos andaluces sobre la provincia y ha criticado "la falta de ambición y racanería de un Gobierno perezoso que se dedica a vivir de las rentas".

En una nota, Jiménez Barrios ha afirmado que "no hay ninguna estrategia para la provincia por parte de un Gobierno que se limita a dar continuidad a lo que ya estaba". "Menos mal que los socialistas gaditanos inventamos y conseguimos la bendita ITI, porque sin esa ITI, no sé qué habrían presentado de presupuestos, sin la ITI hoy el presupuesto sería inexistente en inversiones", ha añadido el dirigente socialista, que ha señalado que "todo lo que criticaron está ahí, aunque el PP decía hace tres meses que no era ejecutables ni viables".

A juicio de Jiménez Barrios, "jamás se había visto una inversión tan pacata en carreteras, donde las partidas no dan ni siquiera para el levantamiento topográfico" y tras preguntar "cuántas fotos hemos vivido de chalecos", ha afirmado que "resulta que la suma de las partidas destinadas a los distintos tramos representa solo el 0,05 por ciento de la inversión".

Igualmente, ha criticado la falta de "una planificación seria en materia empleo con fondos asignados" y ha preguntado "dónde están las escuelas taller, los programas de formación y planes de empleo para una provincia tan necesitada, todos aquellos que se han ido desarrollando de la mano de los ayuntamientos para paliar la dureza de la crisis".

Igualmente, ha lamentado "que se relegue el papel de la Universidad, que ha calificado los presupuestos de insuficientes". Además, ha hecho referencia a la ausencia de partidas de inversión para Náuticas, para la dotación del Centro de Transferencia del Olivillo, para continuar con la investigación en proyectos tan serios como la innovación del motor en Jerez o Ubrique Creativa, para el Centro avanzado logístico del Campo de Gibraltar, el centro de estudios digitales en San Fernando.

En este sentido, Jiménez Barrios ha resaltado "por vital" el Centro de Fabricación Avanzada en Puerto Real y ha reclamado al Gobierno de la Junta que "si no es capaz de ponerlo en marcha, si no lo quieren, que lo cedan a Navantia o al Gobierno de España, porque un gobierno socialista sí cree en un centro de esas características para hacer más competitivos a los astilleros".

Por otra parte, ha señalado el "olvido" respecto a la Ciudad de la Justicia, "cuando se produjo recientemente la visita del vicepresidente a la capital y aseguró su puesta en marcha". "Espero que se pueda resolver y que la palabra de Marín sirva para cambiar en el proceso de tramitación de enmiendas las partidas necesarias", ha apuntado.

Finalmente, ha insistido en que "estamos ante un Gobierno inestable, siempre mirando hacia la ultraderecha como se ha visto y verá en esta legislatura, un Gobierno de Andalucía pendiente de Abascal y a éste, Andalucía se la trae al fresco".