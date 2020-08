PSOE insta al Gobierno local de Cádiz a implantar el servicio público de alquiler de bicicletas

CÁDIZ, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Mara Rodríguez, ha anunciado que desde el grupo municipal socialista instarán al equipo de gobierno a que implante definitivamente un servicio público de alquiler de bicicletas.

En un comunicado, la edil socialista ha incidido en la importancia de desarrollar este servicio público de bicicletas como un instrumento complementario "que ponga valor la infraestructura del carril bici" y la bicicleta como un medio de transporte "sostenible, barato, ecológico y saludable".

"El modelo de este servicio público ya fue definido en el estudio presentado en el Consejo de Administración de Emasa en septiembre de 2019, durante la Semana Europea de la Movilidad", ha recordado la edil, quien ha añadido que "a pesar de que hace prácticamente un año desde que Martín Vila anunció este nuevo sistema de transporte, no se sabe absolutamente nada de su implantación, de su financiación ni de la realización de las obras necesarias para que sea una realidad".

En el estudio presentado en Emasa, y "que se realizó gracias a una propuesta del PSOE aprobada en pleno en octubre de 2018", se presentaba una red de 46 estaciones repartidas por la ciudad, a una distancia máxima de 300 metros entre ellas y 460 bicicletas en la que el usuario podrá acceder desde la estación a través de una aplicación móvil.

"Como se puede comprobar, el estudio está hecho pero Cádiz sigue sin tener un sistema público de alquiler de bicicletas", ha aseverado la concejala, apuntando "no se puede seguir demorando en el tiempo esta propuesta si realmente se quiere que la ciudad promueva y facilite a la ciudadanía la red de carril bici". "No olvidemos que para realizar este cambio de movilidad en la ciudad es necesario que la ciudadanía se vaya adaptando, hay que convencer, no imponer", ha concluido.