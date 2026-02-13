El puerto de Algeciras suspende varias salidas a Ceuta y Tarifa cancela todos sus ferris por el temporal

Imagen de camiones parados en los accesos al puerto de Algeciras cerrados tras la cancelación de todas las conexiones marítimas con Ceuta y Tánger por la borrasca ‘Joseph’. A 27 de enero de 2026, en Algeciras. ARCHIVO. - Nono Rico / Europa Press

CÁDIZ 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Algeciras (Cádiz) está experimentando este viernes la suspensión de varias de sus salidas en la ruta hacia Ceuta, debido a las condiciones meteorológicas adversas que se están registrando en el Estrecho de Gibraltar, y su línea con Tánger Med, en Marruecos, también presenta incidencias como retrasos o pendientes de confirmar su salida.

Según la información a pasajeros de la web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), recogida por Europa Press, el Puerto de Tarifa ha cancelado todos los ferris que tenía previsto para esta jornada hacia Tánger.

Además, según la APBA, las terminales de contenedores van a permanecer cerradas y los fondeaderos evacuados. También se mantiene durante esta jornada restringido el acceso a todo tipo de camiones al Puerto de Algeciras excepto para unidades que vayan con destino a Ceuta.

Con todo ello, se ha recomendado que se evite circular por el Puerto de Algeciras a todos aquellos vehículos ajenos a la actividad portuaria.