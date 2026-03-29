Suspendidas las conexiones por catamarán entre Cádiz con Rota y El Puerto este domingo por la previsión meteorológica

Archivo - Imagen de archivo de catamarán. - CITY SAILING BY JULIÀ - Archivo

CÁDIZ 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la capital y las localidades gaditanas de Rota y El Puerto de Santa María se encuentran suspendidas este domingo, 29 de marzo, a causa de la previsión meteorológica.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, hasta el restablecimiento del servicio se pondrá a disposición de los usuarios uno alternativo por carretera en autobús hasta nuevo aviso.

Asimismo, han concretado que la situación será actualizada a las 14,00 horas, "según el avance de las condiciones meteorológicas", con posibilidad de que se reactive este servicio entre Cádiz con Rota y El Puerto de Santa María a partir de dicha hora.

Por contra, según ha emitido la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras en su portal web, consultado por Europa Press, Africa Morocco Link (AML), Armas-Transmediterránea y DFDS han mantenido sus trayectos y no han cancelado ninguna naviera hasta Tánger (Marruecos).

Cabe destacar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no ha señalado ningún aviso amarillo por precipitaciones, fuertes vientos o fenómenos costeros durante la jornada de este domingo, motivo por el que existe la posibilidad de que los servicios marítimos se reactiven a partir de la tarde de este domingo.