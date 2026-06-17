TSJA ratifica cuatro años de cárcel para un acusado de violar a una mujer en un pueblo de la Sierra de Cádiz

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CÁDIZ 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a cuatro de cárcel un acusado de violar a una mujer en un municipio de la Sierra gaditana por un delito de agresión sexual, "con la concurrencia de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de dilaciones indebidas".

Con respecto a esas dilaciones, la sentencia, recogida por Europa Press, señala que los hechos ocurrieron en la noche del 1 de marzo de 2019, que el 4 de marzo el Juzgado Mixto de Ubrique incoó diligencias previas, que se prolongaron hasta el mes de noviembre, "fecha en la que se está a la espera del informe del Instituto de Medicina Legal (IML), que llega en marzo de 2021, "quedando las diligencias en la mesa del juez instructor", y en junio de 2022 llega el informe del servicio de biología y se vuelve a dictar auto de incoación de sumario el 12 de mayo de 2023.

Finalmente, la Audiencia Provincial recibe las diligencias el 20 de diciembre de 2023, dictándose en fecha 9 de febrero de 2024 auto dando por concluido el sumario. Ya el 19 de marzo de 2024 se dicta auto de admisión de pruebas y se señala juicio el 20 de junio de 2024, que se suspende por falta de citación de algunos testigos, señalándose para el 31 de octubre de 2024, fecha en la que se vuelve a suspender el juicio por falta de asistencia de algún testigo, señalándose el juicio ya definitivo el 20 de marzo de 2025, justo seis años después de los hechos.

En este sentido, la sentencia relata que aquella noche de marzo de 2019 la víctima, junto con una amiga, quedó con el acusado en una zona conocida de la localidad, donde este apareció en un coche y en un momento dado de la noche propuso a la víctima dar una vuelta. Aunque la mujer "en principio era contraria a tal idea, el acusado dijo que si no se iba con ella a dar una vuelta se iba y dejaba a sus amigos allí tirados".

Finalmente, la mujer decidió ir con él, "por lo que se subieron en el vehículo y se desplazaron hasta una zona alejada, y una vez en dicho lugar, se colocaron en los asientos de la parte trasera del vehículo, ya que él le dijo que era para hablar". Una vez atrás y aunque la mujer "mostró claramente su negativa" a tener relaciones, la violó.

Por ello, la Audiencia Provincial condenó al acusado a cuatro años de cárcel por delito de agresión sexual con penetración, con la concurrencia de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de dilaciones indebidas. Esta sentencia fue recurrida ante el TSJA por el acusado que el relato expuesto por la denunciante "no es fiable" e insistiendo en que el acusado y la joven mantuvieron "la relación íntima en el vehículo de aquél de modo totalmente consentido por ambos".

Igualmente, la defensa del acusado postuló la apreciación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, en lugar de con rango ordinario según la aplica la sentencia de la Audiencia. Por su parte, el TSJA ha desestimado al completo el recurso y ratificado la sentencia del órgano provincial.