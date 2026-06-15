Vejer (Cádiz) abre su temporada de playas con refuerzo de servicios de socorrismo y la recuperación de sus duchas

Vista de la playa del Palmar en Vejer de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE VEJER

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz) ha dado por inaugurada su temporada de playas en El Palmar con novedades este año como el refuerzo del servicio de socorrismo y mantenimiento, la adquisición de una nueva embarcación de salvamento con motor y carro de varada y un quad para intervenciones rápidas, además, de recuperar las duchas en la playa, que se habían retirado debido a los años de sequía ya pasados.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, esta temporada de playas se prolongará hasta el próximo 13 de septiembre y ya cuenta desde este fin de semana con todos sus operativos activados en materia de socorrismo, enfermería, limpieza, mantenimiento y vigilancia.

La temporada arranca este año con "una importante" dotación de recursos humanos y materiales, donde además de las novedades ya destacadas se contará con nuevos equipos de comunicación, material específico para los socorristas y la renovación de la uniformidad de todo el personal.

En materia de accesibilidad, se ha instalado un nuevo módulo para personas con movilidad reducida junto al puesto principal de salvamento, acompañado de un acceso adaptado hasta la arena.

Además, se incorpora una nueva silla anfibia, que se suma a la ya existente, para mejorar la atención a los usuarios que necesiten este servicio.

Otra de las novedades destacadas es la instalación, por primera vez, de un módulo de aseos junto al arroyo Conilete, ampliando los servicios existentes en este tramo del litoral.

En cuanto a la seguridad, se ha renovado el balizamiento marítimo y, por primera vez, se señalizarán mediante boyas los accesos destinados a la práctica deportiva del surf en las zonas de Camino de Piñero, Torrenueva y Setefilla, favoreciendo una mejor convivencia entre bañistas y deportistas.

Los trabajos de mejora también han incluido la renovación y reposición del vallado perimetral de protección dunar, la mejora de las pasarelas y accesos a la playa, la instalación de nuevas papeleras tanto en la arena como en las zonas de acceso, la renovación de la cartelería y señalización informativa y la mejora de la pérgola ubicada junto al módulo principal de salvamento.

A estas actuaciones se suman los trabajos que está ejecutando la Demarcación de Costas para la regeneración del litoral tras los efectos de los temporales del pasado invierno. Actualmente se está llevando a cabo una aportación superior a los 80.000 metros cúbicos de arena, además de la mejora de los accesos a la playa.

Próximamente, ha indicado el Ayuntamiento, se ejecutará un nuevo vallado de protección dunar en las zonas de mayor afluencia para contribuir a la conservación de este espacio natural.

Como parte de los servicios que se ofrecen cada temporada, se mantiene la presencia policial en la arena, fundamental para el control de la venta ambulante ilegal, el cumplimiento de la normativa sobre animales de compañía y la seguridad ciudadana en general.

Asimismo, se ha habilitado una nueva zona de aparcamiento libre y gratuito entre Casa Francisco y Casa Juan, ampliando las opciones de estacionamiento para residentes y visitantes durante los meses de mayor afluencia.

Durante la temporada también se desarrollarán campañas de sensibilización como Soludable, destinada a promover la protección de la piel frente a la exposición solar, y la campaña anticolillas, orientada a fomentar el cuidado y la limpieza del litoral.