Visitas guiadas en Cádiz dominicales a la exposición sobre la fragata Nuestra Señora de las Mercedes hasta marzo

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Nuestra Señora de las Mercedes: Una historia en común', que se inauguró este sábado en el Museo de las Cortes y que se integra dentro del programa 'El Emporio del Orbe', contará con visitas guiadas todos los domingos mientras permanezca abierta hasta el 30 de marzo.

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Cádiz en un comunicado, misma vez que ha indicado que las personas que quieran participar deben ponerse en contacto con el Museo de las Cortes.

Las visitas, que están organizadas por la Delegación Municipal de Cultura, tienen una hora de duración y se harán con grupos de un máximo de 25 personas.

Durante las mismas, los asistentes podrán conocer todos los detalles de este pecio que se hundió en aguas del Golfo de Cádiz en el siglo XVIII.