La Yeguada Cartuja Hierro del Bocado pone en valor con un convenio el papel de la mujer en el mundo del caballo

Judit Anda Ugarte, presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada de Expasa, y Milagros Calderón Rodríguez, presidenta de la Asociación Andaluza de Monta a La Amazona, en la firma de un convenio. - YEGUADA CARTUJA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La Yeguada Cartuja Hierro del Bocado, gestionada por Expasa Agricultura y Ganadería, ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Andaluza de Monta a La Amazona (AAMA) para impulsar las artes ecuestres tradicionales y poner en valor el papel de la mujer en el mundo del caballo.

El acuerdo, suscrito en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha sido firmado por Judit Anda Ugarte, presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada de Expasa, y por Milagros Calderón Rodríguez, presidenta de la Asociación Andaluza de Monta a La Amazona, ha detallado la Yeguada en una nota.

Dicho convenio tiene como objeto fomentar las artes ecuestres tradicionales, además de impulsar y dar la visibilidad y el reconocimiento del papel de la mujer en el ámbito ecuestre. Además, pretende integrar la participación de la asociación en la programación cultural y ecuestre de la temporada 2026 de Yeguada Cartuja.

La primera colaboración tuvo lugar el pasado 28 de marzo, con un número especial de la jinete, Ana Benjumeda. Su puesta en escena marcó el inicio de una nueva etapa en la programación de Yeguada Cartuja, donde la monta a la amazona adquiere un protagonismo renovado dentro del relato artístico y patrimonial.

El convenio prevé la participación de la asociación en hasta cuatro espectáculos a lo largo de la temporada, integrándose en el guion artístico general y respetando la identidad histórica, estética y cultural de Yeguada Cartuja. Estas exhibiciones, se ha indicado, contribuirán a "enriquecer el espectáculo", incorporando una disciplina que combina "tradición, elegancia y valor histórico".

Además de su presencia en los espectáculos, el acuerdo contempla la organización de un clinic de entrenamiento ecuestre y una jornada cultural anual, centrada en la historia de la mujer en la equitación, la evolución de la monta lateral y la indumentaria tradicional.

Con esta iniciativa, Yeguada Cartuja ha aseverado que "refuerza su compromiso con la conservación y difusión del caballo cartujano y las artes ecuestres", resaltando además que el acuerdo es "un paso más" en la integración de nuevas miradas dentro de la tradición.