Unas 1.600 personas participan en la convivencia anual del programa Mayores Activos de la Diputación de Cádiz

Almudena Martínez en la convivencia anual del programa Mayores Activos de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza 'Coto de La Isleta', en El Puerto de Santa María, ha sido el escenario de la Convivencia del Programa Mayores Activos de la Diputación de Cádiz, organizado cada año desde el Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad y que en esta ocasión han congregado a cerca de 1.600 personas procedentes de 32 localidades gaditanas, todas adscritas al programa provincial Mayores Activos.

Según informa Diputación en una nota, ha sido una jornada de aventuras, bailes, cultura y diversión, en la que, como reza el lema del Día Internacional de las Personas Mayores, quienes han participado han demostrado que 'Nos jubilamos del trabajo, no de la vida'.

Durante la convivencia, han tenido la oportunidad de participar en actividades como tirolina, tiro con arco, taller de hogares sostenibles, multijuegos deportivos y tradicionales, dar un paseo en lancha náutica, practicar zumba, bailar, escuchar la ambientación musical o, simplemente, charlar de forma animada y disfrutar del día en este entorno natural.

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y el vicepresidente cuarto, en calidad también de alcalde de El Puerto, Germán Beardo, han inaugurado la convivencia y han compartido con los asistentes algunos de esos momentos. También han estado presentes los diputados Vanesa Beltrán y Andrés Clavijo --alcaldes, además, de Prado del Rey y Paterna, respectivamente--, así como representantes municipales de varias de las poblaciones participantes.

Martínez del Junco ha reconocido que éste es "uno de los días que espero cada año con especial ilusión", porque "da gusto llegar aquí, encontrar este ambiente y verlos disfrutar juntos en esta convivencia". El programa de Mayores Activos es una de las iniciativas más importantes del Área de Servicios Sociales, ha asegurado.

Diputación ha recordado que en 2025 participaron más de 8.000 personas en las más de 1.200 actividades desarrolladas en el marco de este programa, destinado a fomentar hábitos de vida saludables, mejorar la calidad de vida de las personas mayores y combatir la soledad no deseada. Son datos que, según la presidenta, demuestran el compromiso de la Diputación con las personas mayores.

"Queremos daros herramientas para evitar el sedentarismo, manteneros activos y que os divirtáis. Salid de vuestras casas, no os encerréis porque tenéis muchísimo que aportar a toda la sociedad, sobre todo a los jóvenes, que necesitan aprender de vuestra experiencia, porque sois un ejemplo de vida", ha manifestado ante los asistentes.

Germán Beardo, por su parte, les ha dado la bienvenida a El Puerto y les ha animado a disfrutar de la jornada y de la vida en general y ha puesto de relieve el esfuerzo que realiza el Área de Servicios Sociales por mantener esta iniciativa, en la que se vuelca todo el personal del Servicio y que organizan con mimo y esmero, a sabiendas de que es una fecha esperada por los participantes.

Diputación ha recordado que esta convivencia de personas mayores supone cada edición la oportunidad de encuentro para todas las personas que, a lo largo del año, conforman los grupos locales del Programa Mayores Activos. Este programa de la Diputación trabaja desde hace casi 20 años con el convencimiento del interés social que supone para la ciudadanía llevar a cabo políticas y acciones destinadas al envejecimiento activo, en reconocimiento de los derechos de las personas mayores y en la prevención de la dependencia, para mejorar su calidad de vida.

Para el desplazamiento de los cerca de 1.600 participantes se han empleado 40 autobuses y las localidades de procedencia han sido Alcalá de los Gazules, Algar, Algodonales, Benalup Casas-Viejas, Bornos, Castellar, El Bosque, El Gastor, El Puerto, Espera, Grazalema, Olvera, Paterna de Rivera, Prado del Rey, Puerto Serrano, San José del Valle, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Trebujena, Zahara de la Sierra, Jimena, Medina Sidonia, Tarifa, Ubrique, Villamartín, Chipiona, San Martín del Tesorillo, La Barca de la Florida, El Torno, Torrecera, Guadalcacín y Estella del Marqués. La ejecución del programa durante este año supone una inversión de unos 890.000 euros.