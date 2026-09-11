Algodonales (Cádiz) reúne a 125 pilotos de 17 países para disputar el Campeonato de España de Parapente

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, junto al alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, la concejala de Deportes, Estefanía Toro, y Manuel Nieto y Jesús Bernal, representantes del Centro Integral de Vuelo Algodonales - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad gaditana de Algodonales volverá a ser una de las sedes predilectas para la práctica de los deportes aéreos con el Campeonato de España de Parapente, que contará con la presencia confirmada de 125 pilotos procedentes de 17 países del 13 al 19 de septiembre.

La Diputación de Cádiz ha señalado que, a través del Servicio de Deportes, participa en el patrocinio y la difusión de esta prueba, que se ha presentado este viernes en el Palacio Provincial.

El vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Vidal, ha intervenido para valorar "la espectacularidad" de esta competición que más allá de los réditos deportivos contribuye a promocionar la Sierra y la provincia de Cádiz como destino turístico, además de asociarlo a organizaciones e instalaciones "solventes y de calidad".

El alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, ha mostrado la satisfacción de un municipio que, desde hace al menos tres décadas, acumula citas de relevancia en el mundo del vuelo. "Podemos decir que estamos en la élite del vuelo en España", ha aseverado.

Por parte de la organización han intervenido Manuel Nieto y Jesús Bernal, representantes del Centro Integral de Vuelo Algodonales. Ambos han explicado que en la Sierra de Líjar, que abriga la localidad de Algodonales, confluyen vientos procedentes del Atlántico y del Mediterráneo, una confluencia que, sumada a la orografía de este enclave, propicia unas condiciones idóneas para deportes como el parapente o el ala delta.

Desde la organización se ha recomendado además visitar la localidad de Algodonales con el nuevo reclamo del Campeonato del Mundo de Parapente, "sobre todo" entre las dos y las tres de la tarde, que es cuando se produce la salida de las distintas categorías programadas.

La mayoría de los pilotos inscritos, unos 70, son españoles, el resto hasta completar el cupo máximo permitido de 125 procede de Hungría, Portugal, Reino Unido, Lituania, Colombia, Francia, Nueva Zelanda, República Checa, Suecia, Alemania, Suiza, Filipinas, Países Bajos, Irán, Noruega e Italia.