La apuesta por las razas autóctonas de la Sierra de Cádiz centra la programación de la Feria Ganadera de Benaocaz

El vicepresidente segundo de la Diputación y responsable del Área de Transición Ecológica, Javier Vidal, la alcaldesa de Benaocaz, Olivia Venegas, y el presidente de la Asociación de Ganaderos de Benaocaz, Miguel Ángel Mangana, presentan Feria Ganadera - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio gaditano de Benaocaz acogerá la próxima semana, entre los días 9 y 12 de octubre, su tradicional Feria Ganadera de la Sierra de Cádiz, que tendrá a las razas autóctonas de esta comarca como protagonistas.

Esta cita es "imprescindible" para las asociaciones de ganado selecto, especialmente para las de las razas autóctonas de la comarca de la Sierra, como son la cabra payoya y la oveja merina grazalemeña, y llega ahora a su decimotercera edición.

La Diputación de Cádiz ha indicado en una nota que vuelve a colaborar estrechamente con el Ayuntamiento y la Asociación de Ganaderos de Benaocaz en la organización de esta feria.

Durante la presentación del cartel y el programa de esta edición de 2026, el vicepresidente segundo de la Diputación y responsable del Área de Transición Ecológica, Javier Vidal, ha reiterado el apoyo al sector ganadero, con una labor que "se fortalece" desde el Centro Experimental Agrícola y Ganadero de la institución provincial en Jerez de la Frontera.

En palabras del vicepresidente, "es fundamental que los ganaderos sepan que la Diputación está con ellos".

Para Vidal, esta feria no sólo pone de manifiesto la importancia del sector primario de la Sierra de Cádiz, sino que tiene "un gran impacto en Benaocaz, con el consiguiente retorno económico".

La alcaldesa de Benaocaz, Olivia Venegas, ha agradecido en primer lugar el apoyo financiero de la Diputación, sin el que "no sería posible continuar" con una feria que "sigue creciendo año tras año hasta convertirse en un gran referente de la Sierra".

Además, ha animado a visitar su municipio para disfrutar de una programación para todos los públicos "más allá" de la oferta propia de la Feria Ganadera, recomendando "el entorno privilegiado, la gastronomía y la cultura local".

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Benaocaz, Miguel Ángel Mangana, ha destacado la importancia para el sector especializado de los certámenes nacionales previstos, que son el decimotercer Concurso de la Cabra de la Sierra, el decimocuarto Concurso Nacional Morfológico de la Oveja Merina de Grazalema y el decimosegundo Concurso Nacional Morfológico de la Raza Caprina Payoya.

Desde el colectivo organizador se han referido al "esfuerzo" por mantener el enfoque ganadero de la cita, pero también por la introducción de actividades para mayores y niños en la programación, desde talleres de elaboración de quesos a degustaciones gastronómicas, mercado de productos, exposiciones, concurso de fotografía, música o la "diana peculiar", que acercará a las especies animales a las calles del pueblo.

En total habrá en torno a 40 explotaciones en esta feria, que contará con más de 300 cabezas de ganado. Las cabras payoyas y las ovejas merinas seguirán siendo las protagonistas, pero como novedad este año se incorporan a la exhibición ejemplares de vacuno.