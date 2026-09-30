Avanzan las gestiones para conectar la Vía Verde de la Sierra y la Vía Verde del Aceite entre Cádiz y Córdoba

Javier Vidal en la Asociación de Vías Verdes de Andalucía. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

OLVERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El I Encuentro institucional para la conexión de la Vía Verde de la Sierra (con municipios de Cádiz y Sevilla) y la Vía Verde del Aceite (con municipios de Córdoba y Jaén) organizado este miércoles en Olvera por la Asociación de Vías Verdes de Andalucía ha congregado a una treintena de representantes de las entidades públicas interesadas en crear un itinerario ecoturístico que conecte ambas vías.

Según ha indicado en una nota la asociación, en la reunión se han dado a conocer los beneficios socioeconómicos que están aportando a las poblaciones del entorno la Vía Verde de la Sierra (36,5 km) y la Vía Verde del Aceite (128 km), las más desarrolladas y veteranas de Andalucía.

El encuentro, presidido por el vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y delegado del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, ha conseguido su objetivo de promover la creación de un itinerario ecoturístico entre Olvera (Cádiz) y Puente Genil (Córdoba), conectando ambas vías verdes.

Según han indicado, las administraciones participantes han mostrado su voluntad de colaboración para generar un espléndido recorrido cicloturista y senderista continuo a través de las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén, con una longitud total aproximada de unos 270 kilómetros.

Así, representantes de la Asociación de Vías Verdes de Andalucía y del Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pusieron de manifiesto el dinamismo a nivel local que están impulsando los 10.000 kilómetros de caminos naturales y los 3.600 kilómetros de vías verdes (800 de ellos en Andalucía) ya existentes en España.

Por su parte, el vicepresidente de la Mancomunidad de la Subbética, la jefa de servicio de medioambiente, sostenibilidad y cambio climático de la Diputación de Jaén y la gerente de la Fundación Vía Verde de la Sierra compartieron datos sobre sus actuaciones y sobre el gran volumen de visitantes y de empleo local generado en torno a las Vías Verdes de la Sierra y del Aceite.

En este sentido, han señalado que los empresarios locales vinculados a ambos caminos naturales reclaman la puesta en valor de nuevos kilómetros y alcanzar una mayor longitud en las vías verdes para poder satisfacer la creciente demanda de este tipo de turismo a nivel nacional e internacional. Cicloturistas de Bélgica, Holanda, Canadá y Estados Unidos representan ya el 80% de clientes internacionales que recorren la Vía Verde del Aceite a través de la empresa Vive Bike de la Subbética cordobesa, frente a un 20% nacional.

La conexión entre Olvera y Puente Genil promovida por este primer Encuentro discurrirá por caminos y existentes, no por un antiguo trazado ferroviario, como sucede con las vías verdes, conectando con las localidades y puntos de interés naturales y culturales del entorno, como es la Vía Verde de las Lagunas.