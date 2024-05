La bandera arcoíris ondea en Villamartín para abrir el undécimo Orgullo Serrano en Cádiz

VILLAMARTÍN (CÁDIZ), 27 May. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición del Orgullo Serrano, que organiza la Asociación Delta con el apoyo de la Diputación de Cádiz y los 19 municipios de la sierra ya está en marcha una vez que se ha celebrado en Villamartín el acto de colocación de la bandera arcoíris en la fachada de la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.

Este ha sido el primer acto de un calendario de eventos que llegará todos los municipios de esta comarca y que ha contado con la presencia de la diputada de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez Toro, el presidente de la Mancomunidad de la Sierra, Carlos García, el alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales, el presidente de Delta, Manuel Orellana, y varios alcaldes, alcaldesas o representantes de otros ayuntamientos de la Sierra y del colectivo Lgtbi, ha indicado Diputación en una nota.

Este acto simbólico da inicio a las jornadas por la dignidad y los derechos de las personas Lgtbi de la sierra de Cádiz, conocidas como Orgullo Serrano, que se desarrollará hasta el 8 de junio, cuando tendrá lugar la marcha reivindicativa de todos los pueblos en Arcos, como colofón.

Habrá actos similares a éste de Villamartín en todos los municipios de la sierra e incluso en los núcleos urbanos de Jédula, Coto de Bornos y Benamahoma, donde se izará la bandera multicolor, símbolo de la diversidad, y se leerá el manifiesto con los temas más importantes a resaltar este año bajo el lema 'Saca tu esencia. Brilla con orgullo'.

Este lema va en consonancia con uno de los objetivos del Orgullo Serrano, que es que las personas del colectivo Lgtbi "no se oculten, no tengan miedo y que brillen sin tener que preocuparse de la discriminación que sufren las personas con tendencias afectivas y sexuales no normativas", especialmente en localidades con pocos habitantes en los que casi todos los vecinos se conocen entre sí.

Este programa crece cada año en conocimiento y aceptación hasta estar plenamente asentado y pretende que las personas con otras opciones puedan expresarse y vivir en libertad y normalizar estas situaciones a través una labor colectiva de sensibilización y divulgación. Algo aún "muy necesario", pues siguen existiendo episodios de discriminación y violencia.

La nueva edición vuelve a incluir en sus previsiones el 'Orgullito Serrano', una celebración previa para calentar motores de cara a la gran marcha reivindicativa del 8 de junio en Arcos, a la que incorpora el denominado tren de la diversidad y una batucada. El acto final será el pregón de Samantha Ballentines, la lectura del manifiesto a cargo de Lacamarota Fotografías y las actuaciones de diversos artistas.